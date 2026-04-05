Trump pocht auf sein Ultimatum
Drohung an den Iran
- Trump droht Iran mit schweren Angriffen wegen Hormus
- Ultimatum 48 Stunden zur Öffnung der Straße von Hormus
- Schiffsverkehr durch Hormus bleibt weitgehend blockiert
WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump droht dem Iran mit schweren Angriffen, sollte die Führung in Teheran sich nicht seinem Ultimatum zur Öffnung der Straße von Hormus beugen. "Die Zeit läuft davon - 48 Stunden, bevor die Hölle über sie hereinbricht", schrieb er auf seiner Plattform Truth Social. Die Bedingungen seien erfüllt, wenn der Iran einem Abkommen zustimme oder die Straße von Hormus öffne.
Trump hatte gedroht, falls der Iran die Meerenge nicht vollständig und "ohne Drohungen" für den Schiffsverkehr öffnen sollte, werde er iranische Kraftwerke zerstören lassen. Sein Ultimatum dafür verschob er vergangene Woche noch einmal. Bis zum 6. April (US-Ortszeit, Nacht zum 7. April deutscher Zeit) werde es keine Angriffe auf iranische Kraftwerke geben, kündigte der US-Präsident unter Verweis auf "sehr gute" Gespräche an. In den vergangenen Tagen gab es aber weiterhin heftige Angriffe beider Seiten.
Der Schiffsverkehr durch die für den globalen Öl- und Gashandel wichtige Straße von Hormus liegt weiterhin weitgehend still./jcf/DP/zb
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Der Iran Krieg war und ist absolut unnötig . Er ist einzig und allein Trumps Schuld und die derjenigen die dämlich genug waren ihn zu wählen .