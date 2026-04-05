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    Selenskyj und Erdogan sprachen über Sicherheit und Gasprojekte

    Für Sie zusammengefasst
    • Selenskyj und Erdogan diskutierten Nahostlage
    • Vereinbarung zu Sicherheitszusammenarbeit und Hilfe
    • Praktische Schritte zum Ausbau der Gasinfrastruktur
    Selenskyj und Erdogan sprachen über Sicherheit und Gasprojekte
    Foto: Siarhei - 356130783

    ISTANBUL (dpa-AFX) - Bei einem Besuch in der Türkei hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj mit seinem Kollegen Recep Tayyip Erdogan unter anderem die Situation im Nahen Osten besprochen. "Wir haben neue Schritte bei der Zusammenarbeit im Sicherheitsbereich vereinbart", teilte Selenskyj anschließend auf sozialen Netzwerken mit. Ohne konkretere Angaben schrieb der Staatschef von einer ukrainischen Unterstützung mit "Expertise, Technologie, Erfahrung".

    Zuvor hatte Kiew den Staaten am Persischen Golf und im Nahen Osten Hilfe bei der Abwehr iranischer Kampfdrohnen angeboten. Russland setzt bei seinem seit 2022 andauernden Krieg gegen die Ukraine massiv Drohnen iranischer Bauart ein. Deshalb verfügt das ukrainische Militär über jahrelange Erfahrung bei der Abwehr dieses Drohnentyps.

    Gesondert erwähnte Selenskyj "praktische Schritte" bei der Umsetzung von Projekten beim Ausbau der Gasinfrastruktur. Ebenso werde die gemeinsame Erschließung von Erdgaslagerstätten in Betracht gezogen. Ankara deckt bisher einen großen Teil seines Gasbedarfs über Importe per Pipeline aus Russland./ast/DP/zb





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