Späte Tore
Dortmund gewinnt Spitzenspiel in Stuttgart
- Dortmund gewinnt Topspiel durch zwei späte Tore
- Adeyemi und Brandt trafen in der Nachspielzeit
- BVB bleibt Tabellenzweiter mit elf Punkten Vorsprung
STUTTGART (dpa-AFX) - Durch zwei Treffer in der Nachspielzeit hat Borussia Dortmund das Topspiel der Fußball-Bundesliga beim VfB Stuttgart 2:0 (0:0) gewonnen. Karim Adeyemi (90.+4) und Julian Brandt (90.+6) sorgten für den späten Erfolg der Gäste. Der BVB bleibt damit nach dem 28. Spieltag mit nun elf Punkten Vorsprung auf RB Leipzig und Stuttgart Tabellenzweiter. Der Rückstand auf den FC Bayern München, der wenige Stunden zuvor ein fulminantes Comeback beim 3:2 gegen den SC Freiburg feierte, beträgt weiterhin neun Punkte.
Die Stuttgarter waren in einem chancenarmen Spiel lange Zeit die bessere Mannschaft und verpassten es, einen wichtigen Sieg im Rennen um die Champions-League-Qualifikation einzufahren. Der VfB fiel durch die Niederlage auf Rang vier zurück. Der BVB hatte 90 Minuten lang nur wenige Chancen, ehe die eingewechselten Adeyemi und Brandt trafen./puk/DP/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Borussia Dortmund Aktie
Die Borussia Dortmund Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,33 % und einem Kurs von 3,045 auf Tradegate (02. April 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Borussia Dortmund Aktie um +0,33 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,14 %.
Die Marktkapitalisierung von Borussia Dortmund bezifferte sich zuletzt auf 336,43 Mio..
Borussia Dortmund zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,9700 %.
Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 5,0000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 5,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 5,0000EUR was eine Bandbreite von +64,20 %/+64,20 % bedeutet.
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Klar kommt lange keine "wichtige Niederlage" weil auch kein einzig wirklich wichtiges Spiel mehr ansteht für den BVB, man ist ja nirgends mehr im Titelrennen!!!
Biontech ist eines meiner Investments, das hier ist alles aber kein Forum für Aktionäre, Fanaktie eben...
Und ich diskutiere hier ab und an gerne über strittige Szenen solange das geduldet wird,
davon lebt ja das Forum
man könnte auch über Wikifolios sprechen
oder zum 100x mal das Corona an allem Schuld ist und die BVB Aktie deshalb da steht wo sie eben steht.
Aber dafür ist mir meine Lebenszeit zu schade.
Du würdest selbst bei einem Abstieg noch herausheben das dafür die Prämien entfallen.
In diesem Sinne schöne Ostern
PS:Du darfst gerne noch eine Ausarbeitung verfassen aber stell bitte keine Nachfragen mehr,
das überfordert mich sonst über Ostern und darüber hinaus.
würde mich mal interessieren wie man ein Depot so an die Wand fahren kann.