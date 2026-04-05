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    Tote bei ukrainischem Drohnenangriff im Gebiet Luhansk

    Für Sie zusammengefasst
    • Mindestens drei Zivilisten bei Drohnenangriff
    • Wohnhäuser in Mychajliwka im Landkreis Kreminna
    • Ukrainische Drohnenangriffe auf Züge mit Treibstoff
    Tote bei ukrainischem Drohnenangriff im Gebiet Luhansk
    Foto: Siarhei - 356130783

    LUHANSK (dpa-AFX) - Im russisch besetzten Teil des ostukrainischen Gebiets Luhansk sind bei einem Drohnenangriff nach russischen Angaben mindestens drei Zivilisten getötet worden. Im etwa 45 Kilometer von der Frontlinie entfernten Dorf Mychajliwka im Landkreis Kreminna seien Wohnhäuser angegriffen worden, teilte der von Moskau eingesetzte Verwaltungschef Leonid Passetschnik bei Telegram mit. Ukrainische Drohnenangriffe hat es demnach auch in anderen Landkreisen des Gebiets gegeben. Unter anderem sei die Eisenbahninfrastruktur Ziel gewesen. Der ukrainische Generalstab in Kiew bestätigte Drohneneinsätze im Gebiet Luhansk gegen mehrere Züge mit Treibstofflieferungen für die russische Armee. Die Ukraine wehrt sich seit mehr als vier Jahren gegen eine russische Invasion./ast/DP/zb





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    Tote bei ukrainischem Drohnenangriff im Gebiet Luhansk Im russisch besetzten Teil des ostukrainischen Gebiets Luhansk sind bei einem Drohnenangriff nach russischen Angaben mindestens drei Zivilisten getötet worden. Im etwa 45 Kilometer von der Frontlinie entfernten Dorf Mychajliwka im Landkreis Kreminna …
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