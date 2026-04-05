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    Erneut Schäden nach Raketenbeschuss aus dem Iran in Israel

    Für Sie zusammengefasst
    • Einschläge im Großraum Tel Aviv mit Rauchschwaden
    • Schäden an Gebäuden und brennende Fahrzeuge
    • Iran setzt erneut Streumunition ein, große Gefahr
    Erneut Schäden nach Raketenbeschuss aus dem Iran in Israel
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    TEL AVIV/TEHERAN (dpa-AFX) - Nach neuem Raketenbeschuss aus dem Iran hat es im Großraum Tel Aviv in Israel am Nachmittag erneut Einschläge gegeben. In israelischen Medien verbreitete Videos zeigten Rauchschwaden, die über Häuser in zwei Tel Aviver Vororten aufstiegen. Medienberichten zufolge gab es bei dem iranischen Angriff Schäden unter anderem an Gebäuden. Der israelische Rettungsdienst verbreitete zudem Aufnahmen, auf denen brennende Autos zu sehen waren. Den Angaben zufolge wurde ein Mann durch eine Druckwelle leicht verletzt. Israelischen Medienberichten zufolge setzte der Iran wie bereits bei Angriffen in der Mittagszeit erneut die international weitgehend geächtete Streumunition ein, die große Flächen unkontrolliert mit Sprengkörpern überzieht und besonders für Zivilisten gefährlich ist./cir/DP/zb





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