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    Nach Angriff

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    Petrochemische Fabrik in Emiraten in Brand

    Für Sie zusammengefasst
    • Fabrikbrand in Abu Dhabi nach abgefangenen Raketen
    • Petrochemieanlage Borouge stillgelegt keine Verletzten
    • Bahrain Drohnenangriffe löschten Brände ohne Verletzte
    Nach Angriff - Petrochemische Fabrik in Emiraten in Brand
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    ABU DHABI (dpa-AFX) - In den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) brennt nach einem iranischen Angriff eine Fabrik. Die Behörden seien mit mehreren Bränden in der petrochemischen Anlage des Kunststoffherstellers Borouge beschäftigt, teilte das Medienbüro der Hauptstadt Abu Dhabi am Morgen auf der Plattform X mit. Diese seien durch herabfallende Trümmer nach erfolgreichen Abfangaktionen durch die Flugabwehr verursacht worden, hieß es weiter.

    Der Betrieb der Anlage sei umgehend eingestellt worden, der Schaden werde begutachtet. Verletzte seien keine gemeldet worden, hieß es.

    Davor hatte das Verteidigungsministerium der Vereinigten Arabischen Emirate gemeldet, iranische Raketen und Drohnen abzufangen. Die VAE sind von den Golfstaaten, in denen US-Truppen stationiert sind, am stärksten von Angriffen betroffen, mit denen der Iran auf Angriffe der USA und Israel reagiert.

    Bahrain meldet iranische Drohnenangriffe

    Im Golfemirat Bahrain meldete das staatliche Öl- und Gasunternehmen Bapco Energies einen Brand in einem Lager infolge eines iranischen Drohnenangriffs am Morgen. Das Feuer sei vollständig gelöscht worden, man begutachte nun die Schäden. Verletzte habe es keine gegeben.

    Auch das Unternehmen Gulf Petrochemical Industries Company (GPIC) in Bahrain bestätigte, dass mehrere ihrer Betriebsanlagen am frühen Sonntagmorgen (Ortszeit) Ziel eines iranischen Drohnenangriffs wurden, wie die Staatsagentur BNA berichtete. Der Angriff habe Brände in den betroffenen Anlagen ausgelöst, die inzwischen vollständig gelöscht worden seien. Auch hier wurden keine Verletzten gemeldet.

    Der Iran hatte am Samstag gemeldet, dass Petrochemieunternehmen im Land angegriffen worden seien. Die israelische Luftwaffe teilte später mit, einen Industriekomplex bombardiert zu haben, in dem Chemikalien für die Waffenproduktion hergestellt würden./vee/DP/zb






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