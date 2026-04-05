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    Bericht über Tote nach israelischen Angriffen im Südlibanon

    Für Sie zusammengefasst
    • Sechs Tote bei Luftangriff im Ort Kfar Hatta
    • Vertriebene Familie bei Luftangriff getötet
    • Hisbollah beschoss Nordisrael mit Raketen
    Bericht über Tote nach israelischen Angriffen im Südlibanon
    Foto: Siarhei - 356130783

    BEIRUT/TEL AVIV (dpa-AFX) - Bei israelischen Luftangriffen hat es laut einem Medienbericht erneut Tote im Südlibanon gegeben. Die libanesische Nachrichtenagentur NNA meldete am Morgen sechs Todesopfer in dem Ort Kfar Hatta. Den Angaben zufolge soll es sich dabei um eine vertriebene Familie gehandelt haben.

    Bei einem weiteren Luftangriff - ebenfalls im Südlibanon - seien am frühen Morgen mindestens drei Menschen getötet und weitere verletzt worden, berichtete die Nachrichtenagentur in einer weiteren Meldung. Die Angaben ließen sich nicht unabhängig überprüfen.

    Israels Armee äußerte sich auf Anfrage zunächst nicht zu den Berichten. Im nördlichen Nachbarland Libanon geht sie derzeit eigenen Angaben zufolge auch am Boden gegen die vom Iran unterstützte Hisbollah-Miliz vor.

    Die Hisbollah feuerte am Morgen wieder Raketen auf Nordisrael. Berichte über Schäden oder Opfer gab es zunächst nicht./cir/DP/zb





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