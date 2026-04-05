    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBorussia Dortmund AktievorwärtsNachrichten zu Borussia Dortmund

    Schlotterbeck zu BVB-Gesprächen

    117 Aufrufe 117 0 Kommentare 0 Kommentare

    Dauert 'nicht mehr lange'

    Für Sie zusammengefasst
    • Schlotterbeck erwartet baldige Entscheidung
    • Gespräch mit Ricken und Book erfolgte ohne Berater
    • Vertrag bis 2027, Verlängerung noch nicht fix
    Schlotterbeck zu BVB-Gesprächen - Dauert 'nicht mehr lange'
    Foto: Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA

    STUTTGART (dpa-AFX) - Fußball-Nationalspieler Nico Schlotterbeck hält eine baldige Entscheidung im Vertragspoker mit Borussia Dortmund für möglich. Er habe "ein gutes Gespräch" mit Geschäftsführer Lars Ricken und dem neuen Sportdirektor Ole Book gehabt, sagte der Abwehrspieler nach dem 2:0 (0:0) des BVB beim VfB Stuttgart beim Pay-TV-Sender Sky.

    "Ich glaube, wir führen jetzt diese Gespräche diese Woche noch weiter, und dann glaube ich, dass es nicht mehr lange dauert, bis ich eine Entscheidung treffe", sagte der 26-Jährige. "Aber natürlich, ich habe es die ganze Zeit gesagt: Ich kann mir vorstellen, hier zu bleiben. Trotzdem müssen alle Gespräche funktionieren. Jetzt hoffen wir, dass wir diese Woche gute führen, und dann schauen wir mal, wie es weitergeht."

    Ricken hatte schon vor dem Anpfiff des Spitzenspiels der Bundesliga berichtet, direkt nach den Länderspielen der Nationalmannschaft mit Schlotterbeck über dessen Zukunft gesprochen zu haben. Der Vertrag des Innenverteidigers beim BVB läuft noch bis 2027, seine Zukunft ist allerdings schon länger ein Thema.

    "Wir haben uns direkt zusammengesetzt, ohne Berater", sagte Ricken im Pay-TV-Sender Sky. "Das Vertrauensverhältnis zwischen Nico und Verein ist zu 100 Prozent da." Wie groß die Wahrscheinlichkeit einer Verlängerung sei, mochte Ricken nicht beziffern.

    Nach dem 2:1 der DFB-Auswahl gegen Ghana am Montag hatte Schlotterbeck Medienberichten über eine kurz bevorstehende Vertragsverlängerung energisch widersprochen. "Ich muss das klar dementieren, so weit sind wir leider nicht", hatte der 26-Jährige gesagt.

    Ricken kündigte ebenfalls ein möglichst zeitnahes nächstes Treffern an: "Wir werden jetzt nicht wieder Wochen warten, bis wir den nächsten Termin machen", sagte er. An der Grundhaltung, den Abwehrspieler langfristig an den BVB zu binden, habe sich nichts geändert, hatte Ricken schon direkt nach dem 2:1 gegen Ghana unterstrichen.

    Schlotterbeck hatte auch gesagt, er hätte wahrscheinlich eine Entscheidung in den nächsten Wochen getroffen, "aber jetzt hat sich die Situation schon ein bisschen verändert - so weit sind wir leider noch nicht, dass da irgendwas kurz bevorsteht", erklärte er mit Blick auf die Trennung der Dortmunder von Sportdirektor Sebastian Kehl, der durch Ole Book ersetzt wurde./se/DP/zb

    Borussia Dortmund

    -0,33 %
    +0,33 %
    -1,14 %
    -6,45 %
    +1,00 %
    -22,02 %
    -40,65 %
    -22,30 %
    -69,70 %
    ISIN:DE0005493092WKN:549309

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Borussia Dortmund Aktie

    Die Borussia Dortmund Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,33 % und einem Kurs von 3,045 auf Tradegate (02. April 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Borussia Dortmund Aktie um +0,33 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,14 %.

    Die Marktkapitalisierung von Borussia Dortmund bezifferte sich zuletzt auf 336,43 Mio..

    Borussia Dortmund zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,9700 %.

    Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 5,0000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 5,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 5,0000EUR was eine Bandbreite von +64,20 %/+64,20 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Borussia Dortmund - 549309 - DE0005493092

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Borussia Dortmund. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es aktuell nicht um Kursentwicklung, Bewertung oder technische/fundamentale Aspekte der Borussia Dortmund‑Aktie, sondern überwiegend um Spieler‑Vertragsfragen (insbesondere Schlotterbeck), mögliche Abgänge/Ausstiegsklauseln und Mannschaftsführungsfragen.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Borussia Dortmund eingestellt.

    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Schlotterbeck zu BVB-Gesprächen Dauert 'nicht mehr lange' Fußball-Nationalspieler Nico Schlotterbeck hält eine baldige Entscheidung im Vertragspoker mit Borussia Dortmund für möglich. Er habe "ein gutes Gespräch" mit Geschäftsführer Lars Ricken und dem neuen Sportdirektor Ole Book gehabt, sagte der …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     