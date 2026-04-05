VfB - BVB endet emotional

"Das ist mittlerweile ein Duell, das ja sehr viele Emotionen beinhaltet. Das waren fast immer extrem heiß geführte Spiele", erklärte VfB-Trainer Hoeneß. "Das hat sich natürlich entladen in den Szenen am Ende. Das haben wir dann mal ganz kurz ausdiskutiert", sagte er bei Sky. Worum es in dem Wortgefecht genauer ging, behielt Hoeneß für sich. "Das geht niemanden was an, zumindest meine Meinung", erklärte der 43-Jährige. Sein Trainer-Kollege Kovac meinte bei Sky, es habe "eine kleine Meinungsverschiedenheit" gegeben.

STUTTGART (dpa-AFX) - Nach dem furiosen Ende und dem späten 2:0 von Borussia Dortmund beim VfB Stuttgart kochten die Emotionen hoch. Auch die Trainer Niko Kovac und Sebastian Hoeneß lieferten sich nach dem Abpfiff des Spitzenspiels der Fußball-Bundesliga ein kleines Wortgefecht.

Gäste-Jubel vor der Stuttgarter Kurve provoziert die Heimfans

Die Stuttgarter hatten das Spiel dominiert, aber sich in der Offensive nicht effizient gezeigt. Erst mit einem Doppelschlag in der Nachspielzeit entschieden die BVB-Joker Karim Adeyemi und Julian Brandt mit ihren Toren das Duell zugunsten der zuvor enttäuschenden Dortmunder (90.+4 und 90.+6).

Die Gäste spielten in der zweiten Halbzeit auf das Tor vor der Cannstatter Kurve und jubelten nach ihren Treffern vor den VfB-Anhängern. Etliche Fans fühlten sich dadurch provoziert, dadurch wurde es turbulent. Anhänger kletterten über die Absperrung in den Innenraum. Ein Stuhl flog auf den Rasen, zwischen den VfB- und BVB-Profis kam es zur Rudelbildung.

Hoeneß kritisch: "Bilder haben mir nicht gefallen"



Spieler und Fans hätten das Gefühl gehabt, "dass zu lange in unserer Kurve gefeiert wurde", beschrieb Hoeneß. "Es ist nicht meine Meinung, ich will es nur beschreiben, was dann der Auslöser war." Der Spielverlauf habe wahrscheinlich dazu beigetragen. "Trotzdem muss ich auch klar sagen, dass mir die Bilder nicht gefallen haben", stellte Hoeneß kritisch klar. "Es war so laut, es war so knisternd im Stadion. Das ist eigentlich das, was zurückbleiben muss. Nicht die Bilder, die es am Ende gab. Das kann ich nicht befürworten", meinte Hoeneß./puk/DP/zb

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Borussia Dortmund Aktie Die Borussia Dortmund Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,33 % und einem Kurs von 3,045 auf Tradegate (02. April 2026, 22:25 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Borussia Dortmund Aktie um +0,33 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,14 %. Die Marktkapitalisierung von Borussia Dortmund bezifferte sich zuletzt auf 336,43 Mio.. Borussia Dortmund zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,9700 %. Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 5,0000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 5,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 5,0000EUR was eine Bandbreite von +64,20 %/+64,20 % bedeutet.



