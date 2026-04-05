Dividenden im Fokus
Attraktive Rendite und solides Wachstum – lohnt sich diese Aktie?
Wachsende Dividenden, solide Finanzen und verlässliche Ertragsentwicklung: Diese Aktie könnte der perfekte Baustein für passives Einkommen sein.
Toyo Tire ist ein japanischer Reifenhersteller mit Fokus auf Pkw-, SUV- und Lkw-Reifen sowie Offroad- und Motorsport-Segmente. Das Unternehmen positioniert sich im mittleren bis Premium-Segment mit starker Präsenz in Nordamerika. Wichtige Konkurrenten sind Bridgestone, Michelin, Goodyear, Continental und Yokohama. Mögliche USPs: Performance-orientierte Produkte, Offroad-Kompetenz, Nischenfokus statt Volumenstrategie.
Dividenden & passives Einkommen: Mit Toyo Tire nachhaltige Einkommensströme aufbauen
Toyo Tire gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +3,88 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +11,84 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 7,52 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung
solide.
Wer vor fünf Jahren in Toyo Tire investiert hat, konnte eine Gesamtrendite von +14,61 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht.
Toyo Tire verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert und zahlt derzeit +3,88 %.
Mit +3,88 % Dividendenrendite bietet Toyo Tire ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +11,84 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells.
Langfristige Anleger schätzen Toyo Tire für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +3,88 %, das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 7,52.
Toyo Tire weißt eine Marktkapitalisierung von 3,14 Mrd. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +3,88 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.
Toyo Tire Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 05.04.2026
Einen schwachen Börsentag erlebt die Toyo Tire Aktie. Sie fällt um -0,97 % auf 20,400€. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?
Beispielrechnung für 3.000€ Euro Jahresdividende
Für eine jährliche Dividende von 3.000€ wird, bei einer Dividendenrendite von +3,88 %, eine Investition von etwa 77.320€ benötigt.
|Jahr
|Dividende je Aktie
|Veränderung YoY
|Rendite (%)
|2026
|140,00
|+7,69 %
|+3,88 %
|2025
|130,00
|+8,33 %
|+3,57 %
|2024
|120,00
|+20,00 %
|+4,73 %
|2023
|100,00
|+25,00 %
|+4,36 %
|2022
|80,00
|0,00 %
|+4,90 %
Warum Toyo Tire für passives Einkommen geeignet ist
- Attraktive Dividendenrendite: +3,88 %
- Stetiges Dividendenwachstum: +11,84 % durchschnittliches jährliches Ausschüttungswachstum
- Bewertung: KGV von 7,52
- Langfristiges Einkommenspotenzial: Regelmäßige Ausschüttungen
Toyo Tire Aktie Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+2,00 %
|1 Monat
|-17,74 %
|3 Monate
|-14,29 %
|1 Jahr
|+14,61 %
Informationen zur Toyo Tire Aktie
Es gibt 154 Mio. Toyo Tire Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,14 Mrd. € wert.
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Ob die Toyo Tire Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Toyo Tire Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.