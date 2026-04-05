Attraktive Rendite und solides Wachstum – lohnt sich diese Aktie?

Toyo Tire ist ein japanischer Reifenhersteller mit Fokus auf Pkw-, SUV- und Lkw-Reifen sowie Offroad- und Motorsport-Segmente. Das Unternehmen positioniert sich im mittleren bis Premium-Segment mit starker Präsenz in Nordamerika. Wichtige Konkurrenten sind Bridgestone, Michelin, Goodyear, Continental und Yokohama. Mögliche USPs: Performance-orientierte Produkte, Offroad-Kompetenz, Nischenfokus statt Volumenstrategie.

Dividenden & passives Einkommen: Mit Toyo Tire nachhaltige Einkommensströme aufbauen

Toyo Tire gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +3,88 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +11,84 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 7,52 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung solide.

Wer vor fünf Jahren in Toyo Tire investiert hat, konnte eine Gesamtrendite von +14,61 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht.

Toyo Tire verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert und zahlt derzeit +3,88 %.

Mit +3,88 % Dividendenrendite bietet Toyo Tire ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +11,84 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells.

Langfristige Anleger schätzen Toyo Tire für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +3,88 %, das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 7,52.

Toyo Tire weißt eine Marktkapitalisierung von 3,14 Mrd. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +3,88 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.