Top-Artikel der Kalenderwoche 14/26 auf wallstreet-online.de und heißdiskutierte Aktien der wO Community

Saab erhält einen 226 Millionen Euro Auftrag für ein mobiles Drohnenabwehrsystem, das Schweden vor unbemannten Fluggeräten schützt. Die Auslieferung soll zwischen 2027 und 2028 erfolgen.

Unsere wallstreetONLINE Community interessiert sich jede Woche für die spannendsten Börsennachrichten, Analysen und Trends. Hier finden Sie die beliebtesten Artikel der aktuellen Kalenderwoche im Überblick – jetzt die wichtigsten Finanznews und Aktienanalysen bequem nachlesen! Dazu die meistdiskutierten Aktien und Wertpapiere der Community und die Top & Flop Werte von DAX, SDAX, MDAX und TecDax.

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Großes Aufatmen in der Bundesregierung! Völlig unerwartet ist unter einer Matratze im Kanzleramt die stattliche Summe von 500 Milliarden Euro gefunden worden. Was man damit alles machen kann!

Laut Wells Fargo könnte Alphabet dank seiner starken KI-Strategie und wachsender Cloud-Dynamik vor einem deutlichen Kursschub stehen.

Ein Kurssturz wie seit der Finanzkrise nicht mehr. Doch hinter den Kulissen baut Microsoft an der nächsten Wachstumswelle. Wird der April mit den Quartalszahlen zum Wendepunkt?

Analysten senken die Erwartungen an einen baldigen Erlass des "Clarity Act", wodurch sich die Hoffnung auf eine Regulierung des Kryptomarktes zunehmend verzögert.

Die italienische Bank Intesa Sanpaolo hat seit Jahresbeginn deutlich underperformt – doch Goldman Sachs sieht genau darin eine Einstiegschance. Was steckt hinter dem Hochstufungsvotum der US-Bank?

Deutschlands Inflation zieht plötzlich wieder an. Der Iran-Krieg treibt die Energiekosten hoch, die Märkte wetten auf Zinserhöhungen. Muss die EZB jetzt schneller handeln als gedacht?

Google-Forscher warnen, dass künftige Quantencomputer deutlich weniger Rechenleistung benötigen könnten als bisher angenommen, um die Kryptografie hinter Bitcoin anzugreifen.

Tilray Brands: die seit Corona abverkaufte Aktie liefert stake Zahlen. Reicht das für eine Neubewertung?