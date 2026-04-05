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    Top-Artikel der Kalenderwoche 14/26 auf wallstreet-online.de und heißdiskutierte Aktien der wO Community

    Top-Artikel der Kalenderwoche 14/26 auf wallstreet-online.de und heißdiskutierte Aktien der wO Community

    Unsere wallstreetONLINE Community interessiert sich jede Woche für die spannendsten Börsennachrichten, Analysen und Trends. Hier finden Sie die beliebtesten Artikel der aktuellen Kalenderwoche im Überblick – jetzt die wichtigsten Finanznews und Aktienanalysen bequem nachlesen! Dazu die meistdiskutierten Aktien und Wertpapiere der Community und die Top & Flop Werte von DAX, SDAX, MDAX und TecDax.

    Rüstungsfirma entwickelt Drohnen-Abwehrsystem – was steckt dahinter?


    Saab erhält einen 226 Millionen Euro Auftrag für ein mobiles Drohnenabwehrsystem, das Schweden vor unbemannten Fluggeräten schützt. Die Auslieferung soll zwischen 2027 und 2028 erfolgen.

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    Eilmeldung: Bundesregierung findet verstecktes Riesenvermögen!


    Großes Aufatmen in der Bundesregierung! Völlig unerwartet ist unter einer Matratze im Kanzleramt die stattliche Summe von 500 Milliarden Euro gefunden worden. Was man damit alles machen kann!

    Alphabet Aktie vor Kursschub: Analyst sieht enormes KI-Potenzial


    Laut Wells Fargo könnte Alphabet dank seiner starken KI-Strategie und wachsender Cloud-Dynamik vor einem deutlichen Kursschub stehen.

    Microsoft: Schlechtestes erstes Quartal seit der Finanzkrise 2008 – was tun?


    Ein Kurssturz wie seit der Finanzkrise nicht mehr. Doch hinter den Kulissen baut Microsoft an der nächsten Wachstumswelle. Wird der April mit den Quartalszahlen zum Wendepunkt?

    Krypto-Regulierung: "Clarity Act" droht 2026 auszubleiben


    Analysten senken die Erwartungen an einen baldigen Erlass des "Clarity Act", wodurch sich die Hoffnung auf eine Regulierung des Kryptomarktes zunehmend verzögert.

    Diese italienische Bankaktie sieht gerade sehr günstig aus: Goldman rät zum Kauf


    Die italienische Bank Intesa Sanpaolo hat seit Jahresbeginn deutlich underperformt – doch Goldman Sachs sieht genau darin eine Einstiegschance. Was steckt hinter dem Hochstufungsvotum der US-Bank?

    Inflations-Schock in Deutschland: Muss die EZB jetzt schnell handeln?


    Deutschlands Inflation zieht plötzlich wieder an. Der Iran-Krieg treibt die Energiekosten hoch, die Märkte wetten auf Zinserhöhungen. Muss die EZB jetzt schneller handeln als gedacht?

    Quanten könnten Bitcoin deutlich leichter knacken als gedacht, warnt Google


    Google-Forscher warnen, dass künftige Quantencomputer deutlich weniger Rechenleistung benötigen könnten als bisher angenommen, um die Kryptografie hinter Bitcoin anzugreifen.

    Rekordumsatz: Diese Cannabis-Aktie war ein Absturz! Jetzt wieder ein?


    Tilray Brands: die seit Corona abverkaufte Aktie liefert stake Zahlen. Reicht das für eine Neubewertung?

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