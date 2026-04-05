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    Carsten Stork

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    Rio Tinto setzt Rally fort – starke Nachfrage treibt Aktie weiter nach oben

    Die Aktie von Rio Tinto konnte in der vergangenen Handelswoche erneut deutlich zulegen und schloss mit einem Plus von 8,65 % bei 7,094 Pfund an der London Stock Exchange. Damit knüpft sie nahtlos an die starke Entwicklung der Vorwoche an und …

    Carsten Stork - Rio Tinto setzt Rally fort – starke Nachfrage treibt Aktie weiter nach oben
    Foto: renditemanufaktur.de

    Die Aktie von Rio Tinto konnte in der vergangenen Handelswoche erneut deutlich zulegen und schloss mit einem Plus von 8,65 % bei 7,094 Pfund an der London Stock Exchange. Damit knüpft sie nahtlos an die starke Entwicklung der Vorwoche an und bestätigt den bestehenden Aufwärtstrend eindrucksvoll.

    Die Kursbewegung verlief über die Woche hinweg sehr stabil und zeigte eine klare Nachfrage über alle Handelstage hinweg. Rücksetzer wurden kaum zugelassen, was darauf hindeutet, dass Investoren die Aktie aktiv akkumulieren. Genau dieses Verhalten sehen wir typischerweise in Phasen, in denen sich ein Markt in einer starken Trendbewegung befindet.

    Bemerkenswert ist diese Entwicklung auch vor dem Hintergrund gemischter Nachrichten aus dem Sektor. Während bei vielen australischen Minenunternehmen aufgrund wetterbedingter Produktionsausfälle mit schwächeren Quartalszahlen gerechnet wird, scheint der Markt diese Risiken bei Rio Tinto aktuell auszublenden. Stattdessen liegt der Fokus klar auf der strukturellen Nachfrage nach Rohstoffen, insbesondere im Bereich Industriemetalle.

    Die starke Entwicklung im Kupfersegment unterstreicht dieses Bild zusätzlich. Steigende Produktionszahlen und Fortschritte bei wichtigen Projekten zeigen, dass Rio Tinto strategisch gut positioniert ist, um von der langfristig hohen Nachfrage nach Metallen zu profitieren.

    Insgesamt zeigt die Aktie aktuell ein sehr sauberes technisches Bild mit anhaltendem Momentum. Die Kombination aus stabiler Nachfrage, positiven strukturellen Perspektiven und einer klaren Trendbewegung spricht dafür, dass die Aufwärtsdynamik kurzfristig intakt bleibt.

    Fazit:

    Rio Tinto bestätigt den bestehenden Aufwärtstrend mit einer weiteren starken Woche. Die Aktie zeigt klare Stärke und wird weiterhin von der Nachfrage nach Industriemetallen getragen. Solange das Momentum anhält, bleibt das Setup konstruktiv mit weiterem Potenzial auf der Oberseite.

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