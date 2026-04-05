Kaffee (Arabica): Markt unter 300 – Positionierung dreht wieder bullish

Der Arabica-Kaffee-Future an der ICE US setzte seine schwächere Tendenz in der vergangenen Handelswoche fort und schloss mit einem Minus von 1,89 % bei 295,95 US-Cent. Damit ist der Markt wieder unter die wichtige Marke von 300 US-Cent gefallen, nachdem er zwischenzeitlich höhere Niveaus nicht halten konnte.



Die Preisentwicklung bleibt aktuell von erhöhter Volatilität geprägt, ohne dass sich ein klarer Trend etabliert. Vielmehr sehen wir eine Konsolidierungsphase auf erhöhtem Niveau, nachdem der Markt in den vergangenen Monaten deutlich höhere Preisregionen getestet hatte.



Positiv hervorzuheben ist die Entwicklung bei den COT-Daten. Das Managed Money hat seine Long-Positionen zuletzt wieder leicht ausgebaut und hält aktuell etwas mehr als 25.000 Kontrakte auf der Long-Seite. Diese Entwicklung deutet darauf hin, dass institutionelle Marktteilnehmer beginnen, sich wieder vorsichtig auf der Käuferseite zu positionieren.



Zusätzlich spricht die Saisonalität klar für den Markt. Historisch zeigt der Arabica-Kaffee-Future bis Mitte beziehungsweise Ende Mai eine tendenziell positive Entwicklung, was das aktuelle Setup unterstützt.



Insgesamt ergibt sich damit ein gemischtes Bild: kurzfristige Schwäche und fehlendes Momentum auf der einen Seite, aber zunehmende Long-Positionierung und positive Saisonalität auf der anderen Seite.



Fazit:



Der Kaffeemarkt befindet sich aktuell in einer Konsolidierungsphase unterhalb der 300-US-Cent-Marke. Die leicht steigende Long-Positionierung sowie die positive Saisonalität sprechen jedoch für eine mögliche Stabilisierung und anschließende Aufwärtsbewegung in den kommenden Wochen. Entscheidend wird sein, ob der Markt kurzfristig wieder über die Marke von 300 US-Cent zurückkehren kann.

