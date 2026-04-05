Bitcoin Future: Sentiment kippt ins Extreme – Positionierung bleibt konstruktiv

Der Bitcoin-Future konnte in der vergangenen Handelswoche leicht zulegen und schloss mit einem Plus von +1,53 % bei 67.165 USD. Damit stabilisiert sich der Markt zunächst im Bereich um die 66.000–67.000 USD, nachdem zuvor mehrere Versuche gescheitert sind, nachhaltig höhere Niveaus zu etablieren. Die Preisstruktur wirkt aktuell eher seitwärtsgerichtet mit nachlassendem Momentum auf der Oberseite.



Auffällig ist die Entwicklung im Sentiment. Die negative Stimmung im Markt hat zuletzt deutlich zugenommen und erreicht laut verschiedenen Indikatoren ein Mehrwochenhoch. Der Crypto Fear & Greed Index verharrt weiterhin im Bereich „Extreme Fear“, während auch in sozialen Medien ein klarer Anstieg pessimistischer Kommentare zu beobachten ist. Historisch sind solche Phasen häufig Kontraindikatoren und gehen nicht selten mit einer Bodenbildung oder zumindest einer kurzfristigen Stabilisierung einher.



Gleichzeitig zeigt die Positionierung ein deutlich konstruktiveres Bild. Das Managed Money hat seine Long-Positionen weiter ausgebaut und hält inzwischen über 2.200 Kontrakte auf der Long-Seite. Diese Entwicklung spricht dafür, dass institutionelle Marktteilnehmer die aktuelle Schwäche eher als Einstiegsmöglichkeit interpretieren und nicht als Beginn einer neuen Abwärtsbewegung.



Auf der strukturellen Ebene bleibt das Bild gemischt. Während kurzfristige Käufer zurückhaltender agieren und die Aufwärtsbewegungen an Dynamik verlieren, zeigen On-Chain-Daten, dass langfristige Halter weiterhin kaum Verkaufsdruck erzeugen. Gleichzeitig liegt ein signifikanter Teil des Angebots aktuell im Verlust, was in der Vergangenheit häufig in Phasen erhöhter Volatilität mündete.



Fazit:



Der Bitcoin-Markt befindet sich aktuell in einer klassischen Spannungsphase zwischen schwachem Sentiment und stabiler Positionierung. Kurzfristig bleibt das Risiko weiterer Rücksetzer bestehen, insbesondere solange die Aufwärtsdynamik fehlt. Gleichzeitig spricht die Kombination aus extremer Skepsis und weiter aufgebauten Long-Positionen dafür, dass sich ein Boden ausbilden könnte. Entscheidend wird sein, ob die aktuelle Seitwärtsphase in eine Stabilisierung oder in einen erneuten Abverkauf übergeht.

