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    Carsten Stork

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    Palladium zieht explosiv an – Momentum trifft auf dünne Positionierung

    Der Palladium-Future an der NYMEX zeigte in der vergangenen Woche eine außergewöhnlich starke Performance und schloss mit einem Plus von 9,47 % bei 1.515 US-Dollar. Die Bewegung war dynamisch und setzte sich über weite Strecken der Woche fort, was …

    Carsten Stork - Palladium zieht explosiv an – Momentum trifft auf dünne Positionierung
    Foto: renditemanufaktur.de

    Der Palladium-Future an der NYMEX zeigte in der vergangenen Woche eine außergewöhnlich starke Performance und schloss mit einem Plus von 9,47 % bei 1.515 US-Dollar. Die Bewegung war dynamisch und setzte sich über weite Strecken der Woche fort, was auf eine klare Momentumphase im Markt hindeutet.

    Auffällig ist dabei, dass diese starke Aufwärtsbewegung nicht von einer aggressiven Positionierung des Managed Money begleitet wird. Die COT-Daten zeigen weiterhin lediglich eine leichte Short-Position von etwas über 1.000 Kontrakten. Das bedeutet, dass die Rallye nicht durch eine überfüllte Long-Seite getrieben ist, sondern vielmehr aus einer strukturellen Knappheit an Verkaufsdruck resultiert. In einem vergleichsweise engen Markt wie Palladium kann genau dieses Setup schnelle und kräftige Preisbewegungen begünstigen.

    Fundamental bleibt Palladium eng mit der Entwicklung im Automobilsektor verknüpft, insbesondere im Bereich der Abgaskatalysatoren. Gleichzeitig sorgt das geopolitische Umfeld für zusätzliche Unsicherheit auf der Angebotsseite, was den Markt anfällig für plötzliche Preisschübe macht.

    Auch aus saisonaler Sicht bleibt das Bild konstruktiv. Historisch zeigt der Palladiummarkt bis Mitte/Ende April eine positive Tendenz, was die aktuelle Bewegung zusätzlich unterstützt und das Momentum kurzfristig stabilisieren könnte.

    Fazit:

    Der Palladium-Future zeigt eine klare Momentumphase in einem strukturell engen Markt mit geringer Short-Absicherung. Die Kombination aus dünner Positionierung und positiver Saisonalität spricht für weiteres Aufwärtspotenzial. Gleichzeitig bleibt das Umfeld volatil, da bereits kleine Veränderungen auf der Angebots- oder Nachfrageseite überproportionale Bewegungen auslösen können.

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