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    Carsten Stork

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    Mais hinkt hinterher trotz starkem Öl – Markt bleibt konstruktiv positioniert

    Der Mais-Future an der CBOT konnte in der vergangenen Woche nicht von den steigenden Energiepreisen profitieren und schloss mit einem Minus von 2,11 % bei 452 US-Cent. Die Preisentwicklung wirkte insgesamt eher schwach, insbesondere vor dem …

    Carsten Stork - Mais hinkt hinterher trotz starkem Öl – Markt bleibt konstruktiv positioniert
    Foto: renditemanufaktur.de

    Der Mais-Future an der CBOT konnte in der vergangenen Woche nicht von den steigenden Energiepreisen profitieren und schloss mit einem Minus von 2,11 % bei 452 US-Cent. Die Preisentwicklung wirkte insgesamt eher schwach, insbesondere vor dem Hintergrund eines deutlich steigenden Ölpreises, der normalerweise unterstützend für den Maismarkt wirken sollte.

    Fundamental zeigt sich ein gemischtes Bild. Die Exportnachfrage lag zuletzt unter den Erwartungen und auch unter dem Niveau des Vorjahres, was kurzfristig belastend wirkt. Gleichzeitig wurde vor dem langen Wochenende verstärkt Risiko aus dem Markt genommen, was zusätzlichen Druck auf die Frontmonate ausgeübt hat. Auch der stärkere US-Dollar bleibt ein negativer Faktor für die Wettbewerbsfähigkeit amerikanischer Exporte.

    Auf der anderen Seite stehen jedoch strukturell positive Faktoren. Die COT-Daten zeigen weiterhin eine sehr klare Positionierung des Managed Money. Mit über 334.000 Kontrakten auf der Long-Seite ist der Markt massiv positioniert und signalisiert eine grundsätzlich bullishe Erwartungshaltung der institutionellen Investoren.

    Auch die Saisonalität spricht weiterhin für steigende Preise. Historisch zeigt der Maismarkt bis Mitte/Ende Juni eine positive Tendenz, was die aktuelle Schwächephase eher als temporäre Konsolidierung erscheinen lässt.

    Fazit:

    Der Mais-Future zeigt aktuell eine schwächere kurzfristige Dynamik, bleibt jedoch strukturell gut unterstützt. Die starke Long-Positionierung, die saisonal positive Phase sowie das Umfeld steigender Energiepreise sprechen weiterhin für Aufwärtspotenzial. Entscheidend wird sein, ob die Nachfrageimpulse und die Energiepreisdynamik in den kommenden Wochen stärker in den Markt durchschlagen.


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