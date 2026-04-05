Kupfer trotzt Rezessionsangst – starke Woche bestätigt Aufwärtstrend

Der Kupfer-Future an der CME konnte in der vergangenen Handelswoche deutlich zulegen und schloss mit einem Plus von 4,05 % bei 568,15 US-Cent. Der Markt ging nahezu am Wochenhoch aus dem Handel und zeigte über die gesamte Woche hinweg eine klare Aufwärtsdynamik ohne größere Rücksetzer.



Diese Entwicklung ist besonders bemerkenswert vor dem Hintergrund der aktuellen geopolitischen Lage. Die anhaltende Eskalation im Nahen Osten schürt zunehmend Sorgen über eine mögliche globale Wachstumsabschwächung. Kupfer als klassisches Konjunkturbarometer würde in einem solchen Szenario normalerweise unter Druck stehen – genau das sehen wir aktuell jedoch nicht. Im Gegenteil: Der Markt hat sich von den Tiefs nach Ausbruch der Krise deutlich erholt und signalisiert damit eine weiterhin robuste Nachfrageerwartung.



Auch fundamental gibt es unterstützende Faktoren. Die Nachfrage aus China zeigt wieder Stärke, was sich unter anderem in steigenden Importprämien und sinkenden Lagerbeständen widerspiegelt. Gleichzeitig könnten steigende Produktionskosten – etwa durch höhere Preise für Schwefelsäure infolge von Engpässen im Energiesektor – zusätzlichen Aufwärtsdruck auf die Preise ausüben.



Ein weiterer wichtiger Punkt bleibt die Positionierung. Das Managed Money hält weiterhin eine klare Long-Position von über 40.000 Kontrakten. Diese stabile Long-Ausrichtung bestätigt das konstruktive Gesamtbild und zeigt, dass institutionelle Investoren die aktuelle Bewegung aktiv begleiten.



Auch aus saisonaler Sicht bleibt das Setup attraktiv. Historisch gehört die Phase bis Ende April zu den stärkeren Perioden im Kupfermarkt, was die aktuelle Dynamik zusätzlich unterstützt.



Fazit:



Der Kupfer-Future zeigt trotz geopolitischer Unsicherheit eine bemerkenswerte Stärke und bestätigt den übergeordneten Aufwärtstrend. Die Kombination aus stabiler Nachfrage, steigenden Produktionskosten, klarer Long-Positionierung und positiver Saisonalität spricht für weiteres Potenzial auf der Oberseite. Entscheidend bleibt, ob die aktuelle Dynamik auch in den kommenden Wochen gehalten werden kann.

