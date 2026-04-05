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    Carsten Stork

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    Gold: Starke Erholung nach Sell-Off – Markt stabilisiert sich trotz Gegenwind

    Der Gold-Future an der Comex zeigte in der vergangenen Handelswoche eine deutliche Gegenbewegung und schloss mit einem Plus von 4,04 % bei 4.702,7 US-Dollar. Nach dem massiven Abverkauf in den Wochen zuvor, bei dem der Preis im Tief bis auf rund …

    Carsten Stork - Gold: Starke Erholung nach Sell-Off – Markt stabilisiert sich trotz Gegenwind
    Foto: renditemanufaktur.de

    Der Gold-Future an der Comex zeigte in der vergangenen Handelswoche eine deutliche Gegenbewegung und schloss mit einem Plus von 4,04 % bei 4.702,7 US-Dollar. Nach dem massiven Abverkauf in den Wochen zuvor, bei dem der Preis im Tief bis auf rund 4.100 US-Dollar gefallen war, konnte sich der Markt damit spürbar stabilisieren.

    Die vorangegangene Schwächephase war insbesondere geprägt von Verkaufsaktivitäten auf Seiten der Notenbanken sowie steigenden Zinsen im Zuge der geopolitischen Eskalation im Nahen Osten. Diese Faktoren hatten den Goldpreis deutlich unter Druck gesetzt. Umso bemerkenswerter ist die Dynamik der vergangenen Woche, in der sich der Markt klar erholen konnte und wieder Käufer auf tieferen Niveaus angezogen hat.

    Strukturell bleibt die Positionierung unterstützend. Das Managed Money hält weiterhin über 160.000 Kontrakte auf der Long-Seite und hat den Rücksetzer nicht genutzt, um Positionen abzubauen, sondern vielmehr gehalten. Das spricht für eine weiterhin intakte Grundüberzeugung im Markt.

    Trotz dieser Stabilisierung bleibt das Umfeld kurzfristig herausfordernd. Steigende Zinsen und erhöhte Inflationserwartungen wirken weiterhin als Gegenwind für zinssensitive Assets wie Gold. Zusätzlich zeigt die Saisonalität ein eher schwächeres Bild für die kommenden Monate, da die Phase bis in den Frühsommer hinein historisch nicht zu den stärksten Perioden für den Goldpreis zählt.

    Insgesamt deutet die jüngste Entwicklung jedoch darauf hin, dass der Markt im Bereich um 4.100 US-Dollar vorerst eine tragfähige Unterstützung gefunden hat und Rücksetzer aktuell gekauft werden.

    Fazit:

    Gold zeigt klare Stabilisierungstendenzen nach dem jüngsten Sell-Off. Die starke Positionierung des Managed Money und die schnelle Erholung sprechen für eine solide Nachfrage auf tieferen Niveaus. Kurzfristig bleibt das Umfeld jedoch anspruchsvoll durch steigende Zinsen und schwache Saisonalität. Entscheidend wird sein, ob der Markt die aktuelle Erholung weiter ausbauen kann oder erneut unter Druck gerät.

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