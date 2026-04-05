Sojabohnen ohne Momentum – Positionierung bleibt klar bullisch

Der Sojabohnen-Future an der CBOT zeigte in der vergangenen Woche eine eher ruhige Entwicklung und schloss mit einem leichten Plus von 0,3 % bei 1.162,75 US-Cent. Die Handelswoche war insgesamt von geringer Volatilität geprägt und blieb trotz wichtiger Datenpunkte wie dem USDA-Report vergleichsweise unspektakulär.



Auffällig ist, dass sich der Markt aktuell wieder stärker auf fundamentale Faktoren konzentriert. Themen wie Wetterbedingungen in der US-Anbausaison sowie die Entwicklung der globalen Angebots- und Nachfragebalance rücken zunehmend in den Fokus. Gleichzeitig bleibt die Exportnachfrage zuletzt etwas hinter den Erwartungen zurück, was kurzfristig bremsend wirken kann. Auch der stärkere US-Dollar stellt weiterhin einen Belastungsfaktor dar, da er die Wettbewerbsfähigkeit amerikanischer Agrarprodukte auf dem Weltmarkt reduziert.



Trotz dieser kurzfristigen Gegenwinde zeigt sich die strukturelle Positionierung weiterhin klar konstruktiv. Die COT-Daten belegen, dass das Managed Money mit über 227.000 Kontrakten deutlich auf der Long-Seite engagiert ist. Diese ausgeprägte Positionierung signalisiert, dass institutionelle Investoren weiterhin von steigenden Preisen ausgehen und den Markt entsprechend unterstützen.



Zusätzlich liefert die Saisonalität ein positives Bild. Historisch tendieren Sojabohnen bis in den Sommer hinein fester, was das aktuelle Setup unterstützt und darauf hindeutet, dass die ruhige Phase eher eine Konsolidierung innerhalb eines übergeordneten Aufwärtsszenarios darstellt.



Fazit:



Der Sojabohnen-Future zeigt aktuell eine stabile, aber wenig dynamische Entwicklung. Die starke Long-Positionierung sowie die positive Saisonalität sprechen jedoch weiterhin für ein konstruktives Gesamtbild. Entscheidend wird sein, ob sich mit Beginn der Anbausaison neue Impulse ergeben, die den Markt aus der aktuellen Seitwärtsphase herausführen.

