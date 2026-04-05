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    Carsten Stork

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    Platin kurz vor 2.000 – Momentum baut sich weiter auf

    Der Platin-Future an der NYMEX konnte in der vergangenen Woche eine sehr starke Performance zeigen und schloss mit einem Plus von 8,23 % bei 1.999,9 US-Dollar je Unze. Besonders auffällig ist dabei, dass der Markt nahezu am Wochenhoch aus dem Handel …

    Carsten Stork - Platin kurz vor 2.000 – Momentum baut sich weiter auf
    Foto: renditemanufaktur.de

    Der Platin-Future an der NYMEX konnte in der vergangenen Woche eine sehr starke Performance zeigen und schloss mit einem Plus von 8,23 % bei 1.999,9 US-Dollar je Unze. Besonders auffällig ist dabei, dass der Markt nahezu am Wochenhoch aus dem Handel gegangen ist und sich damit direkt an die psychologisch wichtige Marke von 2.000 US-Dollar herangeschoben hat. Das ist technisch ein klares Zeichen von Stärke.

    Die Aufwärtsbewegung verlief über weite Strecken der Woche sehr sauber und ohne größere Rücksetzer. Das spricht dafür, dass Käufer den Markt aktiv dominieren und Rücksetzer unmittelbar aufgenommen werden. Genau dieses Verhalten sehen wir typischerweise in Phasen, in denen sich ein Markt auf eine nächste Aufwärtsbewegung vorbereitet.

    Auch die Positionierung bestätigt dieses Bild. Die COT-Daten zeigen, dass das Managed Money weiterhin stabil auf der Long-Seite positioniert ist und aktuell rund 16.300 Kontrakte long hält. Das ist keine extreme Überpositionierung, aber ausreichend, um die aktuelle Bewegung zu tragen. Gleichzeitig bedeutet das, dass noch Raum nach oben besteht, ohne dass der Markt überhitzt wirkt.

    Fundamental bewegt sich Platin weiterhin in einem gemischten Umfeld. Einerseits wirken strukturelle Themen wie die Entwicklung im Automobilsektor eher dämpfend, andererseits bleibt der Markt aufgrund seiner vergleichsweise engen Angebotsstruktur anfällig für schnelle Preisbewegungen. Genau diese Kombination sorgt aktuell dafür, dass Momentumphasen wie in der vergangenen Woche relativ dynamisch verlaufen können.

    Auch saisonal bleibt das Setup konstruktiv. Historisch zeigt Platin bis Mitte/Ende Mai eine positive Tendenz, was die aktuelle Bewegung zusätzlich unterstützt und die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass die Stärkephase kurzfristig anhält.

    Fazit:

    Der Platin-Future zeigt eine klare Aufwärtsdynamik und steht unmittelbar an einer entscheidenden Marke. Die Kombination aus starkem Wochenverlauf, stabiler Long-Positionierung und positiver Saisonalität spricht für weiteres Potenzial. Entscheidend wird nun sein, ob der Markt die 2.000 US-Dollar nachhaltig überwinden kann – das wäre ein klares Signal für eine Fortsetzung der Bewegung.

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