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    Carsten Stork

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    South32 zieht wieder an – geopolitischer Aluminium-Schock liefert zusätzlichen Rückenwind

    Die Aktie von South32 konnte in der vergangenen Woche deutlich zulegen und schloss mit einem Plus von 9,7 % bei 4,41 Austral-Dollar. Damit zeigt die Aktie eine klare Gegenbewegung, nachdem sie im Zuge der Eskalation im Nahen Osten zuvor unter Druck …

    Carsten Stork - South32 zieht wieder an – geopolitischer Aluminium-Schock liefert zusätzlichen Rückenwind
    Foto: renditemanufaktur.de

    Die Aktie von South32 konnte in der vergangenen Woche deutlich zulegen und schloss mit einem Plus von 9,7 % bei 4,41 Austral-Dollar. Damit zeigt die Aktie eine klare Gegenbewegung, nachdem sie im Zuge der Eskalation im Nahen Osten zuvor unter Druck geraten war. Die Bewegung nach oben verlief dynamisch und bestätigt, dass Käufer auf dem aktuellen Niveau wieder klar die Kontrolle übernommen haben.

    Auffällig ist, dass der Markt die vorherige Schwächephase relativ schnell verarbeitet hat und Rücksetzer zunehmend als Kaufgelegenheiten genutzt werden. Genau dieses Verhalten sehen wir typischerweise in einem Umfeld, in dem sich ein Markt wieder stabilisiert und neues Aufwärtsmomentum aufbaut.

    Besonders interessant ist die aktuelle geopolitische Entwicklung im Aluminiumsektor. Zwei der wichtigsten Aluminiumproduzenten weltweit – Emirates Global Aluminium in den Vereinigten Arabischen Emiraten sowie Aluminium Bahrain – wurden im Zuge der Eskalation im Nahen Osten direkt getroffen und teilweise beschädigt. Diese Anlagen stehen für einen signifikanten Anteil der globalen Aluminiumproduktion. Entsprechend hat der Aluminiumpreis deutlich angezogen, was grundsätzlich unterstützend für Unternehmen wie South32 wirkt.

    Bemerkenswert ist jedoch, dass sich dieser Effekt bislang noch nicht vollständig im Aktienkurs widerspiegelt. Trotz der starken Wochenperformance erscheint die Reaktion im Verhältnis zur fundamentalen Entwicklung eher moderat. Das könnte darauf hindeuten, dass der Markt die möglichen Angebotsverwerfungen im Aluminiumsektor noch nicht vollständig eingepreist hat.

    Insgesamt zeigt die Aktie aktuell ein sauberes technisches Bild mit klarer Rückkehr von Momentum. Die Kombination aus geopolitischem Rückenwind, steigenden Rohstoffpreisen und einer stabilisierten Marktstruktur spricht dafür, dass die Bewegung kurzfristig weitergetragen werden kann.

    Fazit:

    South32 bestätigt mit der starken Woche die Rückkehr von Kaufinteresse nach der vorherigen Schwächephase. Die geopolitischen Entwicklungen im Aluminiumsektor liefern zusätzlichen Rückenwind, der im Markt möglicherweise noch nicht vollständig reflektiert ist. Solange das Momentum anhält, bleibt das Setup konstruktiv mit weiterem Potenzial auf der Oberseite.

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