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    Carsten Stork

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    TTF Gas unter Druck – Markt blendet strukturelle Angebotsrisiken weiter aus

    Der europäische TTF Natural Gas Future hat in der vergangenen Woche erneut deutlich nachgegeben und verlor weitere 8,23 %, nachdem bereits in der Vorwoche ein Rückgang von über 8 % zu verzeichnen war. Der Kontrakt schloss bei 49,975 Euro und damit …

    Carsten Stork - TTF Gas unter Druck – Markt blendet strukturelle Angebotsrisiken weiter aus
    Foto: renditemanufaktur.de
    Der europäische TTF Natural Gas Future hat in der vergangenen Woche erneut deutlich nachgegeben und verlor weitere 8,23 %, nachdem bereits in der Vorwoche ein Rückgang von über 8 % zu verzeichnen war. Der Kontrakt schloss bei 49,975 Euro und damit klar unter der psychologisch wichtigen Marke von 50 Euro. Damit setzt sich die kurzfristige Schwächephase im europäischen Gasmarkt fort.

    Die Preisentwicklung wirkt auf den ersten Blick überraschend, insbesondere vor dem Hintergrund der geopolitischen Lage. Die anhaltenden Spannungen im Nahen Osten und die faktische Blockade der Straße von Hormus haben erhebliche Auswirkungen auf den globalen LNG-Handel, von dem rund 20 % über diese Route laufen. Gleichzeitig sind die europäischen Gasspeicher mit rund 28 % vergleichsweise niedrig gefüllt, was die Verwundbarkeit des Marktes zusätzlich erhöht.

    Dennoch dominieren kurzfristig andere Faktoren das Marktgeschehen. Mildere Wetterbedingungen sowie eine erhöhte Stromproduktion aus erneuerbaren Energien sorgen aktuell für eine schwächere Nachfrage und dämpfen die Preise. Gleichzeitig scheint der Markt weiterhin auf eine mögliche Entspannung im geopolitischen Umfeld zu hoffen, auch wenn konkrete Fortschritte bislang ausbleiben.

    Diese Diskrepanz zwischen kurzfristiger Preisentwicklung und strukturellem Risiko ist bemerkenswert. Während die fundamentalen Risiken auf der Angebotsseite klar nach oben gerichtet sind, reagiert der Markt aktuell primär auf temporäre Nachfrageeffekte und Hoffnungssignale.

    Fazit:

    Der TTF Gas Future zeigt aktuell eine klare kurzfristige Schwäche, die jedoch nicht im Einklang mit den strukturellen Risiken im Markt steht. Sollte es zu weiteren Störungen im LNG-Fluss oder einer Eskalation im Nahen Osten kommen, dürfte sich das Bild schnell drehen. Das aktuelle Preisniveau wirkt vor diesem Hintergrund zunehmend fragil.

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