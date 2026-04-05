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    Carsten Stork

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    Öl explodiert – geopolitischer Schock trifft auf unterpositionierten Markt

    Der WTI Crude Oil Future hat in der vergangenen Woche eine massive Aufwärtsbewegung gezeigt und legte um 10,88 % zu. Der Wochenschluss lag bei 112,06 US-Dollar pro Barrel und damit auf dem höchsten Niveau seit mehreren Jahren. Zwischenzeitlich …

    Carsten Stork - Öl explodiert – geopolitischer Schock trifft auf unterpositionierten Markt
    Foto: renditemanufaktur.de

    Der WTI Crude Oil Future hat in der vergangenen Woche eine massive Aufwärtsbewegung gezeigt und legte um 10,88 % zu. Der Wochenschluss lag bei 112,06 US-Dollar pro Barrel und damit auf dem höchsten Niveau seit mehreren Jahren. Zwischenzeitlich notierte der Markt sogar noch höher und bestätigt damit die extreme Dynamik, die aktuell durch den Nahostkonflikt ausgelöst wird.

    Treiber dieser Bewegung ist klar die geopolitische Eskalation rund um den Iran und die weiterhin blockierte Straße von Hormuz, durch die normalerweise rund 20 % des globalen Ölhandels laufen. Die Unsicherheit über die Dauer des Konflikts und die fehlende Perspektive für eine kurzfristige Wiederaufnahme der Lieferströme sorgen für eine massive Risikoprämie im Ölpreis. Gleichzeitig kommen zusätzliche Angebotsrisiken hinzu, unter anderem durch Angriffe auf Infrastruktur sowie reduzierte Exportkapazitäten in anderen Regionen.

    Interessant ist dabei die Positionierung im Markt. Die COT-Daten zeigen, dass das Managed Money seine Long-Positionen zwar auf rund 213.000 Kontrakte ausgebaut hat, das Niveau im historischen Vergleich jedoch weiterhin nicht extrem hoch ist. Genau das spricht dafür, dass viele Marktteilnehmer von dieser Bewegung überrascht wurden und sich erst nach und nach neu positionieren.

    Auch saisonal bleibt das Bild klar unterstützend. Der Ölmarkt befindet sich aktuell in einer Phase, die historisch von steigenden Preisen geprägt ist, was die bestehende Aufwärtsdynamik zusätzlich verstärken kann.

    In Summe ergibt sich ein Markt, der aktuell stark von geopolitischen Risiken getrieben wird, während die Positionierung noch nicht vollständig auf dieses Szenario angepasst ist. Genau diese Kombination sorgt für die hohe Dynamik auf der Oberseite.

    Fazit:

    Der WTI Crude Oil Future zeigt eine explosive Aufwärtsbewegung, getragen von geopolitischem Risiko und noch nicht vollständig angepasster Marktpositionierung. Solange die Lage im Nahen Osten ungelöst bleibt, dürfte die Risikoprämie im Ölpreis hoch bleiben. Das Setup bleibt klar bullish, auch wenn kurzfristige Rücksetzer jederzeit möglich sind.


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