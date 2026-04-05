    StartseitevorwärtsWährungenvorwärtsEUR/USD WährungvorwärtsNachrichten zu EUR/USD

    Carsten Stork

    117 Aufrufe 117 0 Kommentare 0 Kommentare

    AUD/USD: Rohstoffwährung stabilisiert sich – steigende Positionierung spricht für weiteres Potenzial

    Der Austral-Dollar konnte sich in der vergangenen Handelswoche gegenüber dem US-Dollar stabilisieren und legte um +0,52 % zu. Der Wochenschluss lag bei 0,69105 und damit wieder im Bereich einer wichtigen technischen Zone, nachdem die Vorwochen klar …

    Carsten Stork - AUD/USD: Rohstoffwährung stabilisiert sich – steigende Positionierung spricht für weiteres Potenzial
    Foto: renditemanufaktur.de
    Der Austral-Dollar konnte sich in der vergangenen Handelswoche gegenüber dem US-Dollar stabilisieren und legte um +0,52 % zu. Der Wochenschluss lag bei 0,69105 und damit wieder im Bereich einer wichtigen technischen Zone, nachdem die Vorwochen klar von Abgabedruck geprägt waren.

    Auffällig ist vor allem die Entwicklung in den COT-Daten. Das Managed Money hat seine Long-Positionen weiter deutlich ausgebaut und hält inzwischen über 81.000 Kontrakte auf der Long-Seite. Diese Positionierung ist bemerkenswert und signalisiert eine klare Markterwartung steigender Kurse.

    Fundamental wird der Austral-Dollar aktuell vor allem durch die Entwicklung im Rohstoff- und Energiesektor beeinflusst. Steigende Energiepreise sowie generell höhere Rohstoffpreise wirken tendenziell unterstützend für rohstoffnahe Währungen wie den AUD. Gleichzeitig bleibt das Umfeld stark von der geopolitischen Lage im Nahen Osten geprägt, die kurzfristig immer wieder zu Volatilität führen kann.

    Technisch zeigt sich ein gemischtes Bild. Während kurzfristige Erholungen möglich sind, bleibt der Bereich um die 200-Stunden-Linie ein entscheidender Widerstand. Solange dieser nicht nachhaltig überwunden wird, bleibt das Risiko bestehen, dass Aufwärtsbewegungen zunächst nur korrektiver Natur sind.

    Fazit:

    Die Kombination aus steigender Positionierung und unterstützendem Rohstoffumfeld spricht für weiteres Aufwärtspotenzial im Austral-Dollar. Kurzfristig bleibt das Setup jedoch anfällig für Rücksetzer, solange wichtige technische Widerstände nicht klar überwunden werden. Mittelfristig überwiegt dennoch das positive Bild.

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Autor
    Renditemanufaktur
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Unsere Publikationen bieten für jeden Anleger die richtigen Informationen. Vom engagierten Trader bis zum langfristig orientierten Investor. Dabei liegt der Fokus immer auf dem optimalen Zusammenspiel von Rendite, Risiko und Aufwand. Ob Sie sich nur aufs Wesentliche konzentrieren oder über alle Hintergründe informiert sein wollen – Sie haben die Wahl.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Renditemanufaktur
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Carsten Stork AUD/USD: Rohstoffwährung stabilisiert sich – steigende Positionierung spricht für weiteres Potenzial Der Austral-Dollar konnte sich in der vergangenen Handelswoche gegenüber dem US-Dollar stabilisieren und legte um +0,52 % zu. Der Wochenschluss lag bei 0,69105 und damit wieder im Bereich einer wichtigen technischen Zone, nachdem die Vorwochen klar …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     