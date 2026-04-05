AUD/USD: Rohstoffwährung stabilisiert sich – steigende Positionierung spricht für weiteres Potenzial

Der Austral-Dollar konnte sich in der vergangenen Handelswoche gegenüber dem US-Dollar stabilisieren und legte um +0,52 % zu. Der Wochenschluss lag bei 0,69105 und damit wieder im Bereich einer wichtigen technischen Zone, nachdem die Vorwochen klar von Abgabedruck geprägt waren.



Auffällig ist vor allem die Entwicklung in den COT-Daten. Das Managed Money hat seine Long-Positionen weiter deutlich ausgebaut und hält inzwischen über 81.000 Kontrakte auf der Long-Seite. Diese Positionierung ist bemerkenswert und signalisiert eine klare Markterwartung steigender Kurse.



Fundamental wird der Austral-Dollar aktuell vor allem durch die Entwicklung im Rohstoff- und Energiesektor beeinflusst. Steigende Energiepreise sowie generell höhere Rohstoffpreise wirken tendenziell unterstützend für rohstoffnahe Währungen wie den AUD. Gleichzeitig bleibt das Umfeld stark von der geopolitischen Lage im Nahen Osten geprägt, die kurzfristig immer wieder zu Volatilität führen kann.



Technisch zeigt sich ein gemischtes Bild. Während kurzfristige Erholungen möglich sind, bleibt der Bereich um die 200-Stunden-Linie ein entscheidender Widerstand. Solange dieser nicht nachhaltig überwunden wird, bleibt das Risiko bestehen, dass Aufwärtsbewegungen zunächst nur korrektiver Natur sind.



Fazit:



Die Kombination aus steigender Positionierung und unterstützendem Rohstoffumfeld spricht für weiteres Aufwärtspotenzial im Austral-Dollar. Kurzfristig bleibt das Setup jedoch anfällig für Rücksetzer, solange wichtige technische Widerstände nicht klar überwunden werden. Mittelfristig überwiegt dennoch das positive Bild.

