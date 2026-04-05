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    Carsten Stork

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    Cotton Future: Break über 70 US-Cent – strukturelle Stärke setzt sich fort

    Der Baumwolle-Future konnte in der vergangenen Handelswoche erneut zulegen und schloss mit einem Plus von +2,12 % bei 70,92 US-Cent. Besonders relevant ist dabei der nachhaltige Ausbruch über die wichtige Marke von 70 US-Cent, die in den vergangenen …

    Carsten Stork - Cotton Future: Break über 70 US-Cent – strukturelle Stärke setzt sich fort
    Foto: renditemanufaktur.de

    Der Baumwolle-Future konnte in der vergangenen Handelswoche erneut zulegen und schloss mit einem Plus von +2,12 % bei 70,92 US-Cent. Besonders relevant ist dabei der nachhaltige Ausbruch über die wichtige Marke von 70 US-Cent, die in den vergangenen Monaten mehrfach als Widerstand fungiert hat.

    Die aktuelle Aufwärtsbewegung wird auch durch die Positionierung im Markt bestätigt. Das Managed Money hat bereits Mitte März auf Long gedreht und die Positionen seither weiter deutlich ausgebaut. Aktuell liegt die Netto-Long-Position bei 48.387 Kontrakten und unterstreicht die konstruktive Marktmeinung.

    Fundamental wird der Markt zusätzlich durch steigende Energiepreise unterstützt. Höhere Ölpreise verteuern synthetische Fasern wie Polyester und erhöhen damit die relative Attraktivität von Baumwolle. Gleichzeitig deuten Prognosen auf ein rückläufiges globales Angebot bei stabiler Nachfrage hin, was das strukturelle Setup weiter verbessert.

    Auch aus saisonaler Sicht spricht vieles für eine Fortsetzung der Bewegung. Historisch zeigt der Baumwolle-Future bis Ende April eine tendenziell positive Entwicklung, was das aktuelle Momentum zusätzlich unterstützt.

    Fazit:

    Der Ausbruch über 70 US-Cent ist ein technisch wichtiges Signal und wird durch Positionierung, Fundamentaldaten und Saisonalität gestützt. Solange dieses Niveau gehalten wird, bleibt das Setup klar positiv mit guten Chancen auf weiter steigende Kurse in den kommenden Wochen.


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