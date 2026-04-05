Uranium-ETF zieht an – Strukturtrend bleibt intakt

Der Global X Uranium ETF konnte in der vergangenen Woche deutlich zulegen und verzeichnete ein Plus von 4,78 %, mit einem Wochenschluss bei 48,85 US-Dollar. Zwischenzeitlich wurde sogar die Marke von 50 US-Dollar überschritten, was die starke Dynamik im Markt unterstreicht. Damit bestätigt sich unser Einstieg als sehr gut getimt.



Die Bewegung passt sauber in das übergeordnete Bild eines strukturell starken Uranmarktes. Der Sektor profitiert weiterhin von einem klaren Nachfrageüberhang, getrieben durch den globalen Ausbau der Kernenergie und die zunehmende Bedeutung von Energieversorgungssicherheit. Gleichzeitig bleibt das Angebot begrenzt, da neue Förderkapazitäten nur mit erheblicher zeitlicher Verzögerung aufgebaut werden können.



Auch die Rolle finanzieller Investoren gewinnt weiter an Bedeutung. Kapitalzuflüsse in physisch hinterlegte Produkte sowie in Aktien entlang der Wertschöpfungskette entziehen dem Markt zusätzlich Angebot und verstärken die Preisdynamik. Genau dieser Effekt war in den vergangenen Monaten ein wesentlicher Treiber für die Rallye im Uranpreis.



Kurzfristig bleibt die Volatilität im gesamten Rohstoffkomplex zwar erhöht, insbesondere durch die geopolitischen Entwicklungen im Nahen Osten. Dennoch zeigt sich der Uranmarkt vergleichsweise stabil und reagiert weniger sensibel auf kurzfristige Makro-Schwankungen als andere Energiekomponenten.



Fazit:



Der Global X Uranium ETF bestätigt den strukturellen Aufwärtstrend im Uransektor. Unser Einstieg liegt aktuell klar im Plus, und das fundamentale Umfeld bleibt unterstützend. Der Markt ist kein kurzfristiger Trade, sondern ein strategisches Thema – und genau in diese Richtung entwickelt sich die Position aktuell sehr überzeugend.

