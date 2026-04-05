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    Spritpreise steigen weiter

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    Diesel erreicht neues Rekordhoch

    Für Sie zusammengefasst
    • Dieselpreis stieg auf 2,425 € je Liter neues Hoch
    • Super E10 bei 2,239 € nach Mittagsanhebung
    • Seit 1. April Preiserhöhungen nur täglich um 12 Uhr
    Spritpreise steigen weiter - Diesel erreicht neues Rekordhoch
    Foto: Emphyrio - pixabay

    BERLIN (dpa-AFX) - Die Spritpreise für Diesel und Super E10 in Deutschland sind erneut gestiegen. Wie der ADAC mitteilte, mussten Autofahrer gestern im Schnitt 2,425 Euro für einen Liter Diesel zahlen. Der bisherige Rekordpreis wird damit inzwischen um mehr als 10 Cent übertroffen. Für einen Liter Super E10 wurden am Samstag 2,184 Euro je Liter fällig. Das ist nach Angaben des ADAC ein neues Jahreshoch und nur noch 1,9 Cent vom Höchststand 2022 entfernt.

    Seit dem 1. April dürfen die Spritpreise an den Tankstellen nur noch einmal täglich um 12.00 Uhr Mittag erhöht werden. Vorbild für diese Maßnahme war Österreich, dort wird schon lange so verfahren. Seitdem liegt das Preisniveau höher als am Tag zuvor.

    Auch am heutigen Ostersonntag nutzten die Mineralölkonzerne die einzige Möglichkeit zur Preiserhöhung für deutliche Aufschläge. Der durchschnittliche Preis für einen Liter Super E10 erhöhte sich um die Mittagszeit um 7,1 Cent auf durchschnittlich 2,239 Euro. Der Diesel-Preis überbot die Erhöhung und verteuerte sich um 7,3 Cent auf 2,488 Euro.

    Damit sind die Preise wieder höher als gestern zur selben Zeit. Damit zeichnet sich ab, dass auch die Tagesdurchschnittspreise erneut höher liegen dürften als gestern./evy/DP/he





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