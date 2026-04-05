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    Serbien

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    Sprengstoff an Gas-Pipeline nach Ungarn entdeckt

    Für Sie zusammengefasst
    • Sprengstoff und Zündschnüre an Pumpstation gefunden
    • Vucic sprach mit Orban; Krisensitzung einberufen
    • Balkan Stream bringt russisches Gas nach Ungarn
    Serbien - Sprengstoff an Gas-Pipeline nach Ungarn entdeckt
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    BELGRAD/BUDAPEST (dpa-AFX) - In Serbien sind nach Angaben von Präsident Aleksandar Vucic an einer Gas-Pipeline nach Ungarn "Sprengstoff in verheerender Kraft" sowie die dazugehörigen Zündschnüre gefunden worden. Er habe darüber bereits telefonisch mit dem ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orban gesprochen, teilte Vucic auf Instagram mit.

    Orban bestätigte das Telefonat mit Vucic und kündigte für Sonntagnachmittag eine Krisensitzung des Verteidigungsrats seines Landes an. Die Ermittlungen zu dem Sprengstoff-Fund würden andauern, erklärten Vucic und Orban, die seit langem gute Beziehungen pflegen.

    In einer Woche, am 12. April, steht in Ungarn die Parlamentswahl an, die Orbans Partei Fidesz laut Umfragen verlieren könnte. Oppositionsführer und Spitzenkandidat der Partei Tisza, Peter Magyar, warf Orban vor, über das Thema eines angeblich geplanten Anschlags auf diese Pipeline aus wahlkampftaktischen Gründen Panik schüren zu wollen.

    Bereits seit Wochen habe er Signale bekommen, dass Aktionen "unter falscher Flagge" in diese Richtung geplant seien, schrieb Magyar bei Facebook. Mehrfach habe man gehört, dass "zufällig" eine Woche vor der Wahl, etwa an Ostern, an dieser Pipeline etwas passieren werde. "Außerdem rufe ich Viktor Orban dazu auf, (wenigstens während der Feiertage) mit der Panikmache und mit dem Stiften von Verwirrung aufzuhören, die russische Berater geplant haben", schrieb Magyar weiter. Sollte Orban den Vorfall für Wahlkampfpropaganda nutzen, käme dies einem Eingeständnis dafür gleich, dass dies eine Aktion "unter falscher Flagge" sei.

    Man habe den Sprengstoff nahe der Ortschaft Velebit an der ungarischen Grenze an einer Pumpstation der Pipeline Balkan Stream gefunden, erklärte Vucic weiter. Die Pipeline transportiert russisches Erdgas von der Türkei über Bulgarien, Serbien und Ungarn./kl/DP/he




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