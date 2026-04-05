Selenskyj zu Gesprächen in Syrien eingetroffen

DAMASKUS (dpa-AFX) - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist nach Gesprächen in der Türkei nun zu einem Besuch in Syrien eingetroffen. "Wir setzen unsere aktive ukrainische Diplomatie im Interesse echter Sicherheit und wirtschaftlicher Zusammenarbeit fort", teilte Selenskyj in den sozialen Netzwerken mit. "Jedes Volk, jede Region verdient ein Leben in Frieden", sagte er angesichts der langjährigen Kriegserfahrungen Syriens. Details nannte er zunächst nicht.

Bei Verhandlungen in Ländern des Nahen Ostens hatte Selenskyj zuletzt mehrere Vereinbarungen über eine militärische Zusammenarbeit geschlossen. Ukrainische Drohnenexperten sind im Nahen Osten im Einsatz, um beim Schutz vor iranischen Drohnenangriffen zu helfen.