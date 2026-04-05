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    Nach Trumps Drohungen

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    Iran warnt vor 'gefährlichem Spiel'

    Für Sie zusammengefasst
    • Ghalibaf warnt vor gefährlichem Spiel mit Folgen
    • Trump droht Iran mit Angriffen auf Infrastruktur
    • Ghalibaf fordert Respekt vor Rechten des Volkes
    Nach Trumps Drohungen - Iran warnt vor 'gefährlichem Spiel'
    Foto: Jan Woitas - dpa

    TEHERAN (dpa-AFX) - Nach den wiederholten Drohungen von US-Präsident Donald Trump gegenüber Teheran hat der iranische Parlamentspräsident Mohammed-Bagher Ghalibaf vor einem "gefährlichen Spiel" gewarnt. Auf der Plattform X schrieb Ghalibaf, mit "Kriegsverbrechen" lasse sich "nichts erreichen". Die einzige Lösung bestehe darin, "die Rechte des iranischen Volkes zu respektieren und dieses gefährliche Spiel zu beenden". Ghalibaf, der seit Kriegsbeginn zu den einflussreichsten Politikern des Irans zählt, warnte, die "leichtsinnigen Schachzüge" könnten die gesamte Region in Flammen aufgehen lassen.

    Trump hatte zuvor seiner Forderung an den Iran, die Straße von Hormus für den Schiffsverkehr zu öffnen, mit scharfen Drohungen und Beleidigungen erneut Nachdruck verliehen. "Öffnet die verdammte Straße (von Hormus), ihr verrückten Mistkerle, oder ihr werdet in der Hölle landen", schrieb er in einem Post am Ostersonntag auf seiner Plattform Truth Social. Er drohte erneut mit Angriffen auf Energieanlagen und Infrastruktur wie Brücken, sollte der Iran nicht einlenken./sku/DP/he





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