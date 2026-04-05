General Mills: 127 Jahre verlässliche Dividenden und 6,5 % Rendite

General Mills ist ein Riese im Konsumgüterbereich und bietet eine attraktive Kombination aus langfristiger Dividendenhistorie und einer sehr hohen Rendite von aktuell 6,5 Prozent. Konkurrenten wie Marktführer Nestle kommen auf lediglich 4,0 Prozent, beziehungsweise Unilever auf 4,1 Prozent. General Mills ist in einem defensiven Marktsegment tätig und besitzt mit Cheerios, Nature Valley, Fiber One und Lärabar zahlreiche bekannte Marken. Ihre Beliebtheit sorgt für eine stabile Einnahmequelle, die durch die starke Marktstellung abgesichert ist.

Nachdem wir im Dividenden-Radar in der vergangenen Woche den finnischen Holzkonzern UPM-Kymmene beleuchtet haben, wenden wir uns nun einem amerikanischen Schwergewicht zu, das in einem ganz anderen Sektor zuhause ist: General Mills . Mit Marken wie Cheerios , Häagen-Dazs und Green Giant zählt der Konzern zu den größten und bekanntesten Lebensmittelherstellern weltweit. Doch trotz dieser starken Marken, ist die Aktie von General Mills nicht ohne Risiko. Eine Dividendenrendite von 6,5 Prozent macht sie attraktiv für Einkommensinvestoren, doch wie solide ist das Geschäftsmodell? Und wie sicher ist die Dividende?

Trotz der hohen Dividendenrendite, die Anleger anzieht, ist die Aktie aber auch ein Hinweis auf Verunsicherung am Markt, da die operativen Herausforderungen des Unternehmens durch gestiegene Inputkosten und schwächelnde Umsätze in den letzten Jahren deutlich wurden. Der Kurs von General Mills liegt aktuell bei 37,42 US-Dollar. Seit Jahresbeginn haben die Titel gut 18 Prozent an Wert verloren und mit Sicht auf die vergangenen 12 Monate sogar mehr als 38 Prozent, auch wenn es die letzten Tage kontinuierlich aufwärts ging.

Die Geschichte des Unternehmens und Perspektiven

Gegründet im Jahr 1866 und seitdem ununterbrochen tätig, blickt General Mills auf eine lange Geschichte zurück. Das Unternehmen hat sich von einem reinen Mühlenbetrieb zu einem internationalen Konzern entwickelt, der heute in den Bereichen Lebensmittel und Haustierbedarf eine führende Rolle spielt. Der Konzern operiert in drei Hauptsegmenten: Haushaltsprodukte, Snacks und Süßwaren sowie Haustierbedarf.

Diese breiten Geschäftsfelder sorgen für eine gute Diversifikation, die in Krisenzeiten von Vorteil ist. Besonders das Segment Blue Buffalo, das sich auf Premium-Haustiernahrung spezialisiert hat, hat in den letzten Jahren zu einem erheblichen Umsatzwachstum beigetragen und bietet eine solide Wachstumsperspektive. Mit Blick auf das ganze Unternehmen visiert das Management kurzfristig eher eine Stabilisierung der Lage an.

Für das laufende Geschäftsjahr 2026 rechnet General Mills offiziell weiter mit minus 1,5 bis minus 2 Prozent organischem Umsatzwachstum sowie einem Rückgang bei bereinigtem operativem Gewinn und bereinigtem Gewinn je Aktie von 16 bis 20 Prozent. Ab dem vierten Quartal 2026 wird dann eine deutliche sequenzielle Verbesserung bei Umsatz, operativem Gewinn und EPS erwartet. Für das Geschäftsjahr 2027, das im Juni 2026 beginnt, stellt das Management zudem verbesserte organische Umsatztrends in Aussicht, weil die laufenden Investitionen dann weitgehend abgeschlossen sein sollen.

Dividendenpolitik und Ausschüttungserwartungen

General Mills hat sich über die Jahre einen Ruf als verlässlicher Dividendenzahler aufgebaut. Der Konzern zahlt seit 127 Jahren ohne Unterbrechung Dividenden. Für das Geschäftsjahr 2025 betrug die Quartalsdividende 0,60 US-Dollar, was einer jährlichen Ausschüttung von 2,40 US-Dollar pro Aktie entspricht. Die Dividende wurde in den letzten Jahren kontinuierlich leicht erhöht. Für das Jahr 2026, das Ende Mai endet, beträgt die Dividende 0,61 US-Dollar pro Quartal. Die vierte Abschlagsdividende wird voraussichtlich am 1. Mai ausgezahlt, der in den USA kein Feiertag ist. Der ex-Tag ist der 10. April. Ende Juni dürfte angekündigt werden, ob die Ausschüttungen 2026 erneut angehoben werden.

Bezogen auf den Gewinn je Aktie 2025 von 4,10 US-Dollar läge die Ausschüttungsquote bei rund 58,5 Prozent. Auf Basis des für 2026 implizierten bereinigten EPS-Korridors aus dem bestätigten Ausblick läge sie eher bei knapp 73 Prozent. Der Anteil am freien Cashflow, der von dem Unternehmen auf 3,28 US-Dollar je Aktie geschätzt wird, betrüge etwa 74 Prozent. Das ist für einen defensiven Lebensmittelkonzern vertretbar, zeigt aber, dass der Spielraum kleiner wird, falls die operative Schwäche länger anhält. Positiv ist, dass General Mills für 2026 weiterhin eine Free-Cashflow-Conversion von mindestens 95 Prozent der bereinigten Nachsteuergewinne erwartet.

Jedoch, wie das Unternehmen selbst feststellt, können sich die Dividendenpläne je nach den finanziellen Bedingungen und der operativen Entwicklung ändern, was bei den aktuellen schwächeren Zahlen nicht zu vernachlässigen ist. Auch wenn die Ausschüttungen jetzt fünfmal in Folge angehoben wurden, gab es keine Erhöhung zwischen 2018 und 2020 wegen der Blue-Buffalo-Übernahme.

Risiken: Operativer Druck und Marktbedingungen

Trotz der recht stabilen Dividende gibt es einige Risiken, die Anleger im Blick behalten sollten. Im vergangenen Jahr verzeichnete General Mills einen Rückgang des Umsatzes um 2 Prozent, und der Gewinn je Aktie sank um 5 Prozent. In den ersten Quartalen des Geschäftsjahres 2026 lagen die Umsätze um 8 Prozent unter dem Vorjahr, was die Fragilität der aktuellen operativen Lage unterstreicht. Die Produktionskosten steigen weiter, was den Margendruck erhöht.

General Mills sieht sich wie auch die gesamte Branche mit sinkenden Umsätzen und Gewinnen im Bereich der verpackten Lebensmittel konfrontiert. Die Verbraucher haben finanziell zu kämpfen und wechseln verstärkt zu Eigenmarken der Supermärkte, sodass Unternehmen wie General Mills Schwierigkeiten haben, die steigenden Kosten an die Verbraucher weiterzugeben. Wenn sich dieser Trend fortsetzt, könnte dies die Dividende unter Druck setzen, auch wenn General Mills bislang immer eine hohe Ausschüttungsquote beibehalten hat.

Was sagen die Analysten?

Die Analysten sind etwas zurückhaltend in ihrer Einschätzung von General Mills. Laut MarketScreener und FactSet liegt die Konsensbewertung auf "Halten" mit einem durchschnittlichen Kursziel von rund 40,89 US-Dollar. Das entspricht einem Aufwärtspotenzial über die nächsten 12 Monate von 9,3 Prozent. Die Dividendenpolitik wird überwiegend als positiv bewertet, allerdings sehen Analysten aufgrund des wachsenden Wettbewerbs und steigender Rohstoffpreise gewisse Herausforderungen. Für Einkommensinvestoren wird die Aktie aufgrund der hohen Dividendenrendite als durchaus attraktiv eingeschätzt.

Beispielrechnung: Dividende für 12.000 Euro jährliche Einkünfte

Für einen Anleger, der jährlich 12.000 Euro an Dividende erzielen möchte, bedeutet dies, dass er bei einer Dividende von 2,44 US-Dollar (2,12 Euro) pro Aktie insgesamt etwa 5660 Aktien von General Mills besitzen müsste. Die jährliche Investition würde bei einem aktuellen Kurs von 37,42 US-Dollar rund 212.000 US-Dollar betragen, das entspricht etwa 184.000 Euro.

Zum Vergleich: Bei UPM-Kymmene in der vergangenen Woche waren es rund 207.000 Euro und beim Dividendenaristokraten TROW in der Woche davor etwa 205.000 Euro.

Fazit: Ist General Mills ein Schnäppchen oder eine Frühstücks-Falle?

General Mills bietet aktuell eine attraktive Dividendenrendite von 6,5 Prozent, die in der Branche außergewöhnlich hoch ist. Das Unternehmen ist in einem stabilen Sektor tätig und hat eine lange Historie stabiler Ausschüttungen. Die Schwäche im operativen Geschäft und die steigenden Inputkosten könnten jedoch Druck auf das Unternehmen ausüben. Für defensive Einkommensinvestoren bleibt General Mills ein interessantes Investment, auch wenn die Aussicht auf starkes Wachstum begrenzt ist.

Insgesamt stellt General Mills eine spannende, aber auch riskantere Wahl für Dividendenjäger dar. Die hohe Rendite und die lange Dividendenhistorie sind attraktiv, aber Anleger sollten sich der operativen Risiken bewusst sein.

Steuerliche Behandlung

Für deutsche Anleger ist die steuerliche Handhabung von US-Dividenden unkompliziert und unterscheidet sich netto nicht von heimischen Werten. Zwar beträgt die US-Quellensteuer regulär 30 Prozent, doch durch das Doppelbesteuerungsabkommen reduziert sich dieser Satz bei deutschen Depots meist automatisch auf 15 Prozent. Da diese 15 Prozent in Deutschland voll auf die Abgeltungsteuer angerechnet werden, verbleibt hierzulande nur eine Reststeuer von 10 Prozent. Zusammen mit dem Solidaritätszuschlag (5,5 Prozent auf die verbleibende Steuer) ergibt sich so die gewohnte Gesamtbelastung von 26,375 Prozent (plus evtl. Kirchensteuer). Inländische Banken verrechnen dies ohne bürokratischen Aufwand für den Anleger direkt im Hintergrund.

Übersicht zur Dividende von General Mills

Marktkapitalisierung: 19,8 Milliarden US-Dollar (17,2 Milliarden Euro)

Dividendenrendite Gj 2025: 5,16 %; fwd 2026: 6,52 %

Dividende erhöht: 5 Jahre in Folge

Dividende nicht gesenkt: 21 Jahre in Folge

Dividende kontinuierlich ausgeschüttet: 127 Jahre in Folge

Frequenz: viermal pro Jahr (Februar, Mai, August, November)

Zeitplan

27.01.2026: Dividendenvorschlag

10.04.2026: Ex-Tag/Record date

01.05.2026: Auszahlung

Geschäftsjahr Dividendenrendite in %** Dividende in US-Dollar 2030e 7,30e 2,73e 2029e 6,71e 2,51e 2028e 6,65e 2,49e 2027e 6,57e 2,46e 2026 6,52 2,44 2025 5,16 2,40 2024 3,70 2,36 2023 3,32 2,16 2022 2,43 2,04 2021 3,00 2,02 2020 3,33 1,96

* Quellen: General Mills, FactSet, wallstreetONLINE.

** Zur Errechnung der Dividendenrendite wurde der Schlusskurs des jeweiligen Geschäftsjahres genommen, beziehungsweise für die Prognosen der aktuelle Kurs.

Die optimale Dividendenstrategie

Eine optimale langfristige Dividendenstrategie hängt von verschiedenen Faktoren ab, darunter dem individuellen Risikoprofil, den Anlagezielen und der finanziellen Situation. Hier sind jedoch einige allgemeine Prinzipien, die empfohlen werden können:

Diversifikation: Investieren Sie in eine breite Palette von Unternehmen und Sektoren, um das Risiko zu streuen. Diversifikation kann helfen, das Portfoliorisiko zu mindern, da nicht alle Sektoren gleichzeitig von Marktschwankungen betroffen sind.

Qualitätsaktien wählen: Achten Sie auf Unternehmen mit einer starken Bilanz, stabilen Cashflows und einer Geschichte von zuverlässigen und wachsenden Ausschüttungen. Solche Unternehmen sind oft besser positioniert, um auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten Dividenden zu zahlen.

Reinvestition von Dividenden: Das Reinvestieren von Dividenden kann das Wachstum des Portfolios beschleunigen. Durch den Zinseszinseffekt können reinvestierte Dividenden über die Zeit einen signifikanten Beitrag zum Gesamtertrag des Portfolios leisten.

Langfristige Perspektive: Dividendenstrategien sind oft langfristig ausgerichtet. Marktschwankungen sollten daher nicht zu überstürzten Entscheidungen führen. Geduld und Beständigkeit sind Schlüssel zum Erfolg.

Steuereffizienz berücksichtigen: Die steuerliche Behandlung von Dividenden kann je nach Land und individueller Situation variieren. Es ist wichtig, Steuereffekte in die Strategie einzubeziehen.

Überwachung und Anpassung des Portfolios: Portfolios sollten regelmäßig überprüft und bei Bedarf angepasst werden, um sicherzustellen, dass es weiterhin den eigenen Anlagezielen entspricht und gut diversifiziert bleibt.

Bewertung: Achten Sie auf die Bewertung der Aktien. Hohe Dividendenrenditen sind nicht immer ein gutes Zeichen; sie können auch ein Hinweis auf Probleme im Unternehmen sein.

Verwendung von Dividendenfonds, -ETFs: Für Anleger, die nicht direkt einzelne Aktien auswählen möchten, können Dividendenfonds eine praktikable Alternative sein, da sie eine gute Möglichkeit zur Diversifikation bieten.

Fazit:

Dividendeninvestitionen können eine großartige Möglichkeit sein, ein passives Einkommen aufzubauen. Indem Sie sich auf Unternehmen mit stabiler Dividendenhistorie konzentrieren, können Sie Ihr Portfolio schrittweise ausbauen. Dabei ist natürlich immer zu beachten, dass Investitionen in Dividendenaktien – wie alle Investitionen – mit Risiken verbunden sind.

Weitere interessante Dividenden-Aktien befinden sich übrigens auch in der Dividenden-Watchlist unseres Börsenexperten Markus Weingran, dessen Börsenlounge sich täglich mit aktuellen Marktentwicklungen, Investitionstipps und Finanzthemen befasst.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion

Disclaimer: Ausdrücklich weist die Smartbroker AG darauf hin, dass ein Investment in Wertpapiere und sonstige Finanzinstrumente im Sinne des WpHG grundsätzlich mit erheblichen Chancen und Risiken (Preis-, Markt-, Währungs-, Volatilitäts-, Bonitäts- und sonstigen Risiken) verbunden ist und ein Totalverlust des investierten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Die Smartbroker AG empfiehlt deshalb jedem Leser sich vor einer Anlageentscheidung intensiv mit den Chancen und allen Risiken auseinander zu setzen und sich umfassend zu informieren. Sämtliche verwendeten Wertentwicklungsangaben, sei es für die Vergangenheit oder im Sinne einer Prognose bzw. Einschätzung sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse bzw. Wertentwicklungen. Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Alle Informationen sind sorgfältig zusammengetragen, haben jedoch keinen Anspruch auf Vollständigkeit und sind unverbindlich sowie ohne Gewähr. Des Weiteren dient die Bereitstellung der Information nicht als Rechtsberatung, Steuerberatung oder wertpapierbezogene Beratung und ersetzt diese nicht. Eine an den persönlichen Verhältnissen des Kunden ausgerichtete Anlageempfehlung, insbesondere in der Form einer individuellen Anlageberatung, der individuellen steuerlichen Situation und unter Einbeziehung allgemeiner sowie objektspezifischer Grundlagen, Chancen und Risiken, erfolgt ausdrücklich nicht.

So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 39,29 $ , was eine Steigerung von +5,00% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer