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    ALMONTY INDUSTRIES: Rohstoff-Highflyer unter Druck – eine attraktive Kaufchance für Neueinsteiger

    Die Aktie von Almonty Industries zählt hierzulande zu den beliebtesten und erfolgreichsten Rohstofftiteln der jüngeren Vergangenheit. Der Aktienkurs des Hotstocks hatte sich von Anfang 2025 bis Mitte März 2026 annähernd verzwanzigfacht. In der …

    ALMONTY INDUSTRIES: Rohstoff-Highflyer unter Druck – eine attraktive Kaufchance für Neueinsteiger
    Foto: zukunftsbilanzen.de
    Die Aktie von Almonty Industries zählt hierzulande zu den beliebtesten und erfolgreichsten Rohstofftiteln der jüngeren Vergangenheit. Der Aktienkurs des Hotstocks hatte sich von Anfang 2025 bis Mitte März 2026 annähernd verzwanzigfacht. In der Spitze lag der Börsenwert bei über fünf Milliarden US-Dollar. Doch seit gut zwei Wochen schwächelt der Kurs und ist seither im Tief um rund 30 % eingebrochen. Interessierten Neueinsteigern bietet sich dadurch jetzt eine attraktive Kaufchance. Denn die Wachstumsstory des Wolfram-Produzenten ist nach wie vor voll intakt.

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