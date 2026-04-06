ALMONTY INDUSTRIES: Rohstoff-Highflyer unter Druck – eine attraktive Kaufchance für Neueinsteiger Die Aktie von Almonty Industries zählt hierzulande zu den beliebtesten und erfolgreichsten Rohstofftiteln der jüngeren Vergangenheit. Der Aktienkurs des Hotstocks hatte sich von Anfang 2025 bis Mitte März 2026 annähernd verzwanzigfacht. In der …



