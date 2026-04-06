Termine bis 17. April 2026

^ --------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 6. APRIL TERMINE UNTERNEHMEN ---

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Freitag, den 17. April

HINWEIS

Feiertag "Ostermontag"



AUT, AUS, BEL, CHN, DNK, DEU, FIN, FRA, GBR HGK, ITA, LUX, NLD, NOR, AUS, PRT, SWE, CHE, ESP, Börsen geschlossen

Börsen Japan, Korea, Russland und USA geöffnet



--------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 7. APRIL



TERMINE UNTERNEHMEN

14:00 DEU: Gea Group, Q1 Pre Close Call



TERMINE KONJUNKTUR

ROU: Zentralbank, Zinsentscheid

07:00 JPN: CI-Index: Frühindikatoren 2/26 (vorläufig)

08:00 DEU: Öffentlichen Gesamthaushalt (vierteljährliche Kassenergebnisse), Jahr 2025

08:00 SWE: Verbraucherpreise 3/26 (vorläufig)

09:15 ESP: S&P Global PMI Dienste 3/26

09:45 ITA: S&P Global PMI Dienste 3/26

09:50 FRA: S&P Global PMI Dienste 3/26 (2. Veröffentlichung) 09:55 DEU: S&P Global PMI Dienste 3/26 (2. Veröffentlichung) 10:00 EUR: S&P Global PMI Dienste 3/26 (2. Veröffentlichung) 10:30 GBR: S&P Global PMI Dienste 3/26 (2. Veröffentlichung) 10:30 DEU: Sentix-Index 4/26

14:30 USA: Auftragseingang langlebige Güter 2/26 (vorläufig) 21:00 USA: Konsumentenkredite 2/26



SONSTIGE TERMINE

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--------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 8. APRIL



TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Evotec, Jahreszahlen (detailliert) (14.00 Call) 08:00 NLD: Ahold Delhaize, Hauptversammlung

12:30 USA: Delta Air Lines, Q1-Zahlen

15:00 DNK: Vestas, Hauptversammlung

15:00 SWE: Volvo AB, Hauptversammlung



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

CHE: Zurich Insurance Group, Hauptversammlung

USA: FedEx, Freight Investor Day

FRA: Michelin, Pre-Close Call Q1/26



TERMINE KONJUNKTUR

01:30 JPN: BoJ Leistungsbilanz 2/26

01:50 JPN: Handelsbilanz 2/26

08:00 DEU: Auftragseingang Industrie 2/26

08:00 DEU: Umsatz im Dienstleistungsbereich 1/26

08:00 DEU: Destatis: Relaunch Dashboard Konjunktur

08:30 HUN: Verbraucherpreise 3/26

08:30 HUN: Industrieproduktion 2/26

08:45 FRA: Handelsbilanz 2/26

08:45 FRA: Leistungsbilanz 2/26

11:00 EUR: Erzeugerpreise 2/26

11:00 EUR: Einzelhandelsumsatz 2/26

16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche)

20:00 USA: FOMC Sitzungsprotokoll



SONSTIGE TERMINE

18:30 DEU: Online-Veranstaltung «Zwischen Freihandel und Nachhaltigkeit- Das Mercosur-Abkommen auf dem Prüfstand», Friedrich-Ebert-Stiftung, Hannover

--------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 9. APRIL



TERMINE UNTERNEHMEN

07:30 AUT: OMV, Q1-Umsatz

10:00 AUT: Raiffeisen International, Hauptversammlung

10:00 CHE: Julius Bär, Hauptversammlung

13:00 FIN: UPM Kymmene, Hauptversammlung

13:00 FIN: Nokia, Hauptversammlung

14:00 USA: Dow, Hauptversammlung

15:30 GBR: AstraZeneca, Hauptversammlung



TERMINE KONJUNKTUR

POL: Zentralbank, Zinsentscheid

06:30 NLD: Verbraucherpreise 3/26 (endgültig)

08:00 DEU: Handelsbilanz 2/26

08:00 DEU: Industrieproduktion 2/26

08:00 DEU: Lkw-Maut-Fahrleistungsindex 3/26

08:00 DEU: Vorläufige Schulden des Öffentlichen Gesamthaushalts Q4/25 08:00 ROU: BIP Q4/25 (2. Veröffentlichung)

09:00 ESP: Industrieproduktion 2/26

11:00 GRC: Industrieproduktion 2/26

14:30 USA: Private Einkommen und Ausgaben 2/26

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

14:30 USA: BIP Q4/25 (3. Veröffentlichung)

16:00 USA: Lagerbestände Großhandel 2/26 (endgültig)



SONSTIGE TERMINE

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--------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 10. APRIL



TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 FRA: Sodexo, Halbjahreszahlen, Issy-les-Moulineaux 09:30 CHE: Swiss Re, Hauptversammlung



TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: Erzeugerpreise 3/26

03:00 KOR: Zentralbank, Zinsentscheid

03:30 CHN: Erzeugerpreise 3/26

03:30 CHN: Verbraucherpreise 3/26

08:00 DEU: Verbraucherpreise 3/26 (endgültig)

08:00 DEU. Baupreise für Wohngebäude 2/26

08:00 NOR: Verbraucherpreise 3/26

08:00 NOR: Industrieproduktion 2/26

09:00 AUT: Industrieproduktion 2/26

10:00 ITA: Industrieproduktion 2/26

14:30 USA: Verbraucherpreise 3/26

14:30 USA: Realeinkommen 3/26

16:00 USA: Auftragseingang Industrie 2/26

16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 4/26 (vorläufig) 16:00 USA: Auftragseingang langlebige Güter 2/26 (endgültig) 18:00 RUS: BIP Jahr 2025

18:00 RUS: BIP Q4/25

18:00 RUS: Verbraucherpreise 3/26



SONSTIGE TERMINE

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--------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 13. APRIL



TERMINE UNTERNEHMEN

11:00 DEU: R+V Versicherung, Bilanz-Pk, Wiesbaden

13:00 PRT: EDP Renovaveis, Hauptversammlung

13:30 USA: Goldman Sachs, Q1-Zahlen

22:30 USA: Goodyear, Hauptversammlung



DEU: Mercedes-Benz, Pre-Close Call Q1/26



TERMINE KONJUNKTUR

12:00 PRT: Verbraucherpreise 3/26 (endgültig)

14:00 POL: Leistungsbilanz 2/26

14:00 POL: Handelsbilanz 2/26

16:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 3/26



SONSTIGE TERMINE

09:15 DEU: Pressegespräch Sachverständigenrat für Umweltfragen (SRU) zur Stellungnahme «Zirkuläres Bauen: Bestand erhalten, Kreisläufe schließen» + 10.00 Übergabe der Stellungnahme an Bundesumweltminister Carsten Schneider (SPD) und die Bundesbauministerin Verena Hubertz (SPD)

18:00 DEU: Tag der Mobilitätswirtschaft des Deutschen Verkehrsforums (DVF) zu Herausforderungen der Verkehrspolitik mit Rede von Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU), Berlin

USA: Frühjahrestagung des Internationalen Währungsfonds (IWF) und der Weltbank beginnt

--------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 14. APRIL



TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 CHE: Givaudan, Q1-Umsatz

07:00 CHE: Sika AG, Q1-Umsatz

08:00 FRA: Totalenergies, Q1-Umsatz

08:00 GBR: Imperial Brands, Q2-Umsatz

10:00 DEU: Dekabank, Bilanz-Pk, Frankfurt/M.

10:00 CHE: Givaudan, Spring Investor Conference

10:00 FRA: Vinci, Hauptversammlung

12:45 USA: JPMorgan Chase & Co, Q1-Zahlen

12:45 USA: Johnson & Johnson, Q1-Zahlen

13:00 USA: Wells Fargo, Q1-Zahlen

13:30 FRA: Airbus Group, Hauptversammlung

14:00 NLD: Stellantis, Hauptversammlung

14:00 NLD: ING Groep, Hauptversammlung

14:00 USA: Citigroup Inc, Q1-Zahlen

15:30 USA: Moody's, Hauptversammlung

18:00 FRA: Kering, Q1-Umsatz



DEU: BMW, Pre-Close Call Q1/26



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Tonies, Jahreszahlen (endgültig)



TERMINE KONJUNKTUR

CHN: Handelsbilanz 3/26

06:30 JPN: Kapazitätsauslastung 2/26

06:30 JPN: Industrieprodukion 2/26 (endgültig)

07:00 FIN: Verbraucherpreise 3/26 (endgültig)

08:00 SWE: Verbraucherpreise 3/26 (endgültig)

08:00 ROU: Verbraucherpreise 3/26

09:00 CZS: Verbraucherpreise 3/26 (endgültig)

09:00 ESP: Verbraucherpreise 3/26 (endgültig)

14:30 USA: Erzeugerpreise 3/26



SONSTIGE TERMINE

09:00 LUX: EuGH urteilt zu befristeten Kettenarbeitsverträgen im öffentlichen Dienst, Luxemburg

17:00 DEU: Pk Bundesverband Deutscher Omnibusunternehmen zu politischen und wirtschaftlichen Lage der Branche, Berlin

CHE: Uhrenmesse «Watches and Wonders» (bisher Uhrensalon SIHH), Genf

--------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 15. APRIL



TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 3/26

07:00 NLD: ASML Holding, Q1-Zahlen

08:00 FRA: Hermes, Q1-Umsatz

09:00 ITA: Ferrari, Hauptversammlung

10:00 DEU: Mahle, Bilanz-Pk, Stuttgart

10:30 CHE: UBS, Hauptversammlung

11:00 CHE: Adecco, Hauptversammlung

12:30 GBR: British American Tobacco, Hauptversammlung

12:30 USA: PNC Financial Services, Q1-Zahlen

12:45 USA: Bank of America, Q1-Zahlen

13:30 USA: Morgan Stanley, Q1-Zahlen

18:00 USA: Adobe, Hauptversammlung



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

NLD: Redcare Pharmacy, Hauptversammlung



TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: Kernrate Maschinenaufträge 2/26

08:00 ROU: Industrieproduktion 2/26

08:45 FRA: Verbraucherpreise 3/26 (endgültig)

09:30 POL: Verbraucherpreise 3/26 (endgültig)

11:00 GRC: Verbraucherpreise 3/26

11:00 EUR: Industrieproduktion 2/26

14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid

14:30 USA: Empire State Index 4/26

14:30 USA: Im- und Exportpreise 3/26

16:00 USA: NAHB-Index 4/26

20:00 USA: Beige Book



SONSTIGE TERMINE

DEU: Online-Energietage 2026 zu zentralen Herausforderungen der Energiewende, Berlin

--------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 16. APRIL



TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Gerresheimer , Q1-Zahlen

07:00 CHE: VAT, Q1-Umsatz

07:00 CHE: Barry Callebaut, Halbjahreszahlen

07:00 CHE: DocMorris, Q1-Umsatz

07:30 TWN: Taiwan Semiconductor, Q1-Zahlen

08:00 GBR: Tesco, Jahreszahlen

08:00 GBR: Rentokil Initial, Q1-Umsatz

08:30 ITA: Banca Generali, Hauptversammlung

09:00 DEU: Bosch, Jahrespressekonferenz, Renningen

09:00 FRA: Pernod Ricard, Q3-Umsatz

10:00 DEU: Mercedes-Benz-Group, Hauptversammlung, Berlin 10:00 CHE: Lindt & Sprüngli, Hauptversammlung

12:00 USA: Pepsico, Q1-Zahlen

12:30 USA: U.S. Bancorp, Q1-Zahlen

12:30 USA: Bank of New York Mellon, Q1-Zahlen

12:30 USA: KeyCorp, Q1-Zahlen

13:00 USA: Travelers, Q1-Zahlen

13:30 USA: Abbott Laboratories, Q1-Zahlen

14:30 CHE: Nestle, Hauptversammlung

15:30 USA: Texas Instruments, Hauptversammlung

17.50 ITA: Pirelli, Jahreszahlen (detailliert)

22:00 USA: Alcoa, Q1-Zahlen

22:01 USA: Netflix, Q1-Zahlen

23:00 USA: HP Inc., Hauptversammlung



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Fuchs, Capital Markets Day

FRA: Kering, Capital Markets Day



TERMINE KONJUNKTUR

04:00 CHN: BIP Q1/26

04:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 3/26

04:00 CHN: Industrieproduktion 3/26

06:30 NLD: Arbeitslosenquote 3/36

08:00 GBR: BIP 2/26

08:00 GBR: Industrieproduktion 2/26

08:00 GBR: Handelsbilanz 2/26

08:30 CHE: Erzeuger- und Importpreise 3/26

09:00 AUT: Verbraucherpreise 3/26 (endgültig)

10:00 ITA: Verbraucherpreise 3/26 (endgültig)

11:00 EUR: Verbraucherpreise 3/26 (endgültig)

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

14:30 USA: Philadelphia Fed Business Outlook 4/26

15:15 USA: Industrieproduktion 3/26

15:15 USA: Kapazitätsauslastung 3/26



SONSTIGE TERMINE

09:30 LUX: EuGH urteilt zur ungarischen C02-Steuer auf Emissionen bei kostenlosen EU-Zertifikaten für Ausstoß, Luxemburg

11:00 DEU: Verhandlung im Fall der Sammelklage der Verbraucherzentrale Hessen u.a. gegen das Energieunternehmen Stromio, Hamm

12:00 DEU: Online-Vorstellung der Studie «Zukunftsquote» zum Anteil von Zukunftsinvestitionen am Bundeshaushalt 2025 des Leibniz-Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung GmbH (ZEW) Mannheim und dem WWF Deutschland, Berlin

DEU: Fortsetzung Online-Energietage 2026 zu zentralen Herausforderungen der Energiewende, Berlin

CYP: Informelles Treffen der Tourismusminister der EU-Staaten - Auftakt-Abendessen, Nikosia

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TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 SWE: Autoliv, Q1-Zahlen

07:00 SWE: Ericsson, Q1-Zahlen

09:30 FRA: Hermes, Hauptversammlung

10:00 AUT: Erste Group Bank, Hauptversammlung

13:30 USA: Ally Financial, Q1-Zahlen

13:30 USA: State Street, Q1-Zahlen

15:00 USA: Boeing, Hauptversammlung



TERMINE KONJUNKTUR

10:00 EUR: EZB Leistungsbilanz 2/26

10:00 ITA: Handels- und Leistungsbilanz 2/26

11:00 EUR: Handelsbilanz 2/26



SONSTIGE TERMINE

DEU: Abschluss Online-Energietage 2026 zu zentralen Herausforderungen der Energiewende, Berlin

CYP: Informelles Treffen der Tourismusminister der EU-Staaten, Nikosia

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