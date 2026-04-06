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    Dividendentermine

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    Dividenden Termine (ex-dates) KW 15 / 2026

    Dividendentermine - Dividenden Termine (ex-dates) KW 15 / 2026
    Foto: Bumble Dee - stock.adobe.com

    Wir zeigen Ihnen die Dividendenzahler in der KW 15 2026. Die Liste der Dividendenaktien ist eine Auswahl von Aktien die im April 2026 ihren ex-Tag haben. Diesmal in der KW 15 / 2026.

    Unternehmen Dividendenrendite Ex-Tag
    JPMorgan Chase
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    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    +2,25 % 06.04.
    Roper Technologies
    +0,57 % 06.04.
    Thor Industries
    +1,90 % 06.04.
    Rithm Capital
    +9,00 % 06.04.
    Quest Diagnostics
    +2,08 % 06.04.
    Commercial Metals
    +1,36 % 06.04.
    Banco Bradesco
    +9,43 % 06.04.
    Healthcare Trust 7.375 % Cum Conv Red Perp Pfd (A)
    +11,71 % 06.04.
    Shoe Carnival
    +1,75 % 06.04.
    OGE Energy
    +4,45 % 06.04.
    NorthEast Community Bancorp
    +3,05 % 06.04.
    Escalade
    +4,35 % 06.04.
    Edison
    +4,19 % 07.04.
    CAIXABANK
    +8,58 % 07.04.
    Match Group
    +0,58 % 07.04.
    Saratoga Investment
    +10,89 % 07.04.
    PSP Swiss Property
    +3,25 % 07.04.
    Smithfield Foods
    - 07.04.
    Sylvamo Corporation
    +2,29 % 07.04.
    Erie Indemnity (A)
    +1,24 % 07.04.
    BBVA
    +5,30 % 08.04.
    Millicom International Cellular
    - 08.04.
    Gentex
    +1,54 % 08.04.
    Manhattan Bridge Capital
    +8,26 % 08.04.
    Banco Bradesco
    +9,43 % 08.04.
    Waterstone Financial
    +4,69 % 08.04.
    Millicom International Cellular
    - 08.04.
    Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV
    +6,10 % 08.04.
    Oracle
    +1,42 % 09.04.
    Salesforce
    - 09.04.
    Accenture Registered (A)
    +1,60 % 09.04.
    Mastercard Registered (A)
    +0,57 % 09.04.
    Vestas Wind Systems Bearer and/or registered
    - 09.04.
    Lloyds Banking Group
    +5,24 % 09.04.
    Harbour Energy
    +7,07 % 09.04.
    Intuit
    +0,60 % 09.04.
    Volvo Registered (B)
    +5,66 % 09.04.
    Phoenix Group Holdings
    +4,18 % 09.04.
    Haleon
    +1,81 % 09.04.
    Centrica
    +3,19 % 09.04.
    InterContinental Hotels Group
    +1,98 % 09.04.
    PennyMac Mortgage Investment Trust
    +11,50 % 09.04.
    Softcat
    +2,76 % 09.04.
    Croda International
    +1,26 % 09.04.
    TX Group
    +2,77 % 09.04.
    Kite Realty Group Trust
    +4,46 % 09.04.
    DBS Group Holdings
    +5,79 % 09.04.
    ITV
    +6,68 % 09.04.
    Crown Place VCT
    +5,27 % 09.04.
    Luceco
    +3,21 % 09.04.
    Rentokil Initial
    +1,95 % 09.04.
    Serco Group
    +2,02 % 09.04.
    Morgan Advanced Materials
    +4,27 % 09.04.
    Reckitt Benckiser Group
    +4,61 % 09.04.
    CLS Holdings
    +8,60 % 09.04.
    Savills
    +2,10 % 09.04.
    Bioventix
    +3,91 % 09.04.
    Hunting
    +2,25 % 09.04.
    Howden Joinery Group
    +2,38 % 09.04.
    Schroder European Real Estate Investment Trust
    +7,53 % 09.04.
    Somero Enterprises
    +6,17 % 09.04.
    Foxtons Group
    +1,65 % 09.04.
    Begbies Traynor Group
    +3,59 % 09.04.
    The Mercantile Investment Trust GBP
    +3,73 % 09.04.
    JPMorgan China Growth & Income GBP
    +5,16 % 09.04.
    Blackrock Smaller Companies Trust PLC Dist
    +3,19 % 09.04.
    CT UK High Income Trust GBP
    +6,76 % 09.04.
    Schroder Asian Total Return Investment Company GBP
    +2,53 % 09.04.
    Sparebanken More
    +8,11 % 09.04.
    MANN INV/PAR VTG FPD 0.25
    +3,64 % 09.04.
    Lowland Investment Company
    +0,04 % 09.04.
    Athelney Trust
    +5,39 % 09.04.
    UPM-Kymmene
    +4,96 % 10.04.
    Marvell Technology
    +0,47 % 10.04.
    General Mills
    +3,47 % 10.04.
    Verizon Communications
    +6,48 % 10.04.
    Zurich Insurance Group
    +5,54 % 10.04.
    General Dynamics
    +2,00 % 10.04.
    Koninklijke Ahold Delhaize
    +3,88 % 10.04.
    CION Investment
    +12,84 % 10.04.
    Toll Brothers
    +0,74 % 10.04.
    Lincoln National
    +5,76 % 10.04.
    Cracker Barrel Old Country Store
    +6,24 % 10.04.
    American Eagle Outfitters
    +2,76 % 10.04.
    Darden Restaurants
    +3,36 % 10.04.
    Eagle Point Credit Company Inc
    +19,07 % 10.04.
    Nederlandsche Apparatenfabriek NEDAP
    +4,71 % 10.04.
    Advance Auto Parts
    +1,94 % 10.04.
    Storebrand
    +4,15 % 10.04.
    Telia Company
    +6,48 % 10.04.
    Alm. Brand
    +4,49 % 10.04.
    Instabank
    - 10.04.
    Eagle Point Income Company
    +14,85 % 10.04.
    Flushing Financial
    +6,28 % 10.04.
    Pareto Bank
    +6,39 % 10.04.
    BankUnited
    +3,60 % 10.04.
    Eagle Point Income Company 5.00 % Cum Red Pfd (A)
    +5,26 % 10.04.
    Two Harbors Investment Cum Conv Perp Red Pfd (C)
    - 10.04.
    Eagle Point Credit Company 6.75 % Cum Red Pfd (D)
    - 10.04.

    Die Dividendenrenditen in der KW 15 / 2026 reichen von +0,04 % bei Lowland Investment Company bis +19,07 % bei der Eagle Point Credit Company Inc Aktie.

    Bei Dividenden-Aktien haben Anleger die Möglichkeit, zwischen verschiedenen Ansätzen zu wählen: Sie können sich für hohe Ausschüttungen entscheiden, auch wenn die Kursentwicklungen manchmal moderater sind, oder sie setzen auf Aktien mit stark steigenden Kursen und etwas niedrigeren Dividenden. Es ist erfreulich, dass es auch Aktien gibt, die sowohl eine dynamische Kursentwicklung als auch attraktive Dividenden bieten.

    Hinweis zu Dividenden in der KW 15 / 2026

    Die obenstehende Liste zeigt eine Auswahl von Aktien, die in der KW 15 / 2026 ihren Dividenden Ex-Tag haben. Es gibt weitere Aktien, die in diesem Monat Dividenden ausschütten, sowie einige, deren Ex-Tag im April 2026 ist, aber die Zahlung erst in einem folgenden Monat erfolgt. Einige dieser Unternehmen zahlen ihre jährliche Dividende im April, während andere vierteljährliche oder monatliche Ausschüttungen bieten.



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