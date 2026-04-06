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    Tote bei Angriff auf Wohngebäude im Iran

    Für Sie zusammengefasst
    • Luftangriff auf Wohngebäude in Qom im Morgengrauen
    • Amerikanisch-israelischer Angriff tötet mindestens fünf
    • Bergungsarbeiten dauern an Opferzahl kann steigen
    Bericht - Tote bei Angriff auf Wohngebäude im Iran
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    TEHERAN (dpa-AFX) - Bei einem Luftangriff auf ein Wohngebäude im Iran sind amtlichen Angaben zufolge mindestens fünf Menschen ums Leben gekommen. Der amerikanisch-israelische Angriff sei im Morgengrauen in der Stadt Qom im Zentrum des Landes erfolgt, berichtete die iranische Nachrichtenagentur Fars unter Berufung auf einen leitenden Sicherheitsbeamten der gleichnamigen Provinz. Die Bergungsarbeiten dauerten am frühen Morgen an. Die Zahl der Todesopfer könne daher noch weiter ansteigen, berichtete die Agentur weiter./ln/DP/zb



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