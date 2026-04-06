Im Süden wird am meisten für Lebensmittel ausgegeben

KÖLN (dpa-AFX) - Die Menschen im Süden Deutschlands geben mehr Geld für Lebensmittel aus als in anderen Landesteilen. Das geht aus einer Auswertung des Marktforschers YouGov für die Deutsche Presse-Agentur hervor. In Süddeutschland lagen die Ausgaben im Januar pro Haushalt im Schnitt bei 402,22 Euro, im Westen bei 398,11 Euro und im Norden bei 388,26 Euro. Am niedrigsten waren sie im Osten mit 376,62 Euro.

Nach Angaben von YouGov-Marktforscherin Petra Süptitz gibt es dafür mehrere Gründe. Haushalte im Osten seien oft kleiner, auch weil es dort mehr Senioren gebe. Die ostdeutschen Bundesländer wiesen zudem eine unterdurchschnittliche Kaufkraft auf, besonders in ländlichen Regionen. In Süddeutschland sei diese hingegen höher als im übrigen Bundesgebiet.