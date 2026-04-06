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    Iran-Krieg

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    China und Russland wollen zusammenarbeiten

    Für Sie zusammengefasst
    • China kooperiert mit Russland im UN-Sicherheitsrat
    • Wang Yi fordert Krieg beenden als Lösung für Hormus
    • China ist wichtigster Abnehmer iranischen Öls
    Iran-Krieg - China und Russland wollen zusammenarbeiten
    Foto: Jan Woitas - dpa

    PEKING (dpa-AFX) - China hat seine Bereitschaft erklärt, weiterhin mit Russland im UN-Sicherheitsrat zusammenzuarbeiten, um die Spannungen in Nahost zu entschärfen. Chinas Außenminister Wang Yi sagte nach einem Telefonat mit seinem russischen Amtskollegen Sergej Lawrow am Sonntagabend (Ortszeit), die grundlegende Lösung für das Schifffahrtsproblem in der Straße von Hormus bestehe darin, "das Feuer einzustellen und den Krieg so schnell wie möglich zu beenden". Sowohl China als auch Russland gelten als strategische Partner des Irans.

    Nachdem die USA und Israel Ende Februar den Iran angegriffen hatten, brachte Teheran mit Attacken und Drohungen die Schifffahrt durch die Straße von Hormus nahezu zum Erliegen. Die Meerenge ist wichtig für den weltweiten Handel mit Öl und Gas. Das auf Öl-Importe angewiesene China gilt als wichtigster Abnehmer des Rohstoffs aus dem Iran. Ende März hatte Peking erstmals die Fahrt von drei chinesischen Schiffen durch die Straße von Hormus bestätigt./fkr/DP/zb





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