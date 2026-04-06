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    Verletzte nach Angriff auf Odessa

    Für Sie zusammengefasst
    • Mindestens fünf Verletzte bei Luftangriff in Odessa
    • Mehrere Wohngebiete nachts in Odessa getroffen
    • Schwere Schäden vom fünften bis zum dritten Stock
    Verletzte nach Angriff auf Odessa
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    KIEW (dpa-AFX) - Bei einem massiven Luftangriff auf die ukrainische Hafenstadt Odessa sind offiziellen Angaben zufolge mindestens fünf Menschen verletzt worden. In mehreren Bezirken seien in der Nacht Wohngebiete getroffen worden, teilte der Chef der städtischen Militärverwaltung, Serhij Lyssak, auf Telegram mit. Die ukrainische Luftwaffe hatte zuvor vor russischen Drohnenangriffen in der Region gewarnt.

    In einem der Bezirke sei ein Hochhaus getroffen worden. Es gebe schwere Schäden vom fünften bis zum dritten Stock. Unter den Trümmern könnten sich Menschen befinden, sagte Lyssak weiter. Rettungskräfte seien im Einsatz.

    Bereits in der Nacht zuvor waren bei Angriffen auf die Stadt am Schwarzen Meer laut Lyssak Wohnhäuser beschädigt und drei Menschen verletzt worden.

    Die Ukraine wehrt sich seit mehr als vier Jahren gegen einen russischen Angriffskrieg./gma/DP/zb





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