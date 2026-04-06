Nevadas Gold- und Silberexploration läuft auf Hochtouren

Nevadas Edelmetallexplorer melden Fortschritte bei Bohrungen, geologischen Untersuchungen, Lagerstättenschätzungen und Machbarkeitsstudien. Aussichtsreiche Gold- und Silberprojekte aller Art werden vorangetrieben.

38°29’ N, 117°39′ W – wer diese Koordinaten im GPS eingibt, landet beim Skylight-Projekt des Edelmetallexplorers Rush Gold (ISIN: CA78184E1034, WKN: A3EGYW) im Nye County im US-Bundesstaat Nevada. Fünf Kilometer entfernt liegt das zweite Projekt des Unternehmens: Legal Tender. Durch die räumliche Nähe will das Unternehmen die Explorationskosten im Rahmen halten und die beiden Projekte schneller voranbringen.

Rush Gold in Nevada: Anomalien deuten auf Mineralisierung hin

Für Legal Tender und Skylight hatte Rush Gold Mitte März Ergebnisse der 2025 abgeschlossenen geochemischen Oberflächengesteinsprobenahmen veröffentlicht. Die damalige geologische Erkundung diente der genaueren Untersuchung bekannter Gold- und Silbervorkommen sowie der Bestätigung satellitengestützter Alterationsanomalien. Solche Anomalien deuten oft auf die Nähe von Erzkörpern oder Mineralisationen hin.

Die Resultate haben die Geologen des Explorers in ihrer Überzeugung bestärkt, dass sich die Exploration auszahlen könnte. Von den 94 Gesteinsproben, die bei Legal Tender und Skylight entnommen wurden, enthielten insgesamt 9 Proben mehr als 0,1 Gramm Gold pro Tonne und bis zu 2,41 Silber pro Tonne. Zusätzlich enthielten 9 Proben mehr als 20 Gramm Silber pro Tonne - mit einem Spitzenwert 2.770 Gramm pro Tonne.

„Auf Legal Tender haben wir ein lateral durchgehendes, hochgradiges Silber-Basismetall-Gangsystem identifiziert, das sich potenziell durch Oberflächenbohrungen erschließen lässt. Auf Skylight weisen die Analysen auf das Vorhandensein eines primär goldhaltigen hydrothermalen Systems hin“, kommentiert Rushgold CEO Anthony Zelen die Entwicklungen.

Gesteinsproben, Bohrprogramme, Ressourcenschätzungen, Machbarkeitsstudien: Die Exploration im bodenschatzreichen Nevada läuft weiterhin auf Hochtouren. Investoren sind im aktuellen Marktumfeld bereit, Projekte aller Phasen zu finanzieren. Dies spiegelt sich in den Fortschrittsmeldungen der Explorer in Nevada wider.

Ein Blick auf Berichte von Gold- und Silberexplorern der letzten zwei Monate vermittelt bereits einen Eindruck des aktuellen Geschehens.