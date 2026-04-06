    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRush Gold Registered AktievorwärtsNachrichten zu Rush Gold Registered

    Edelmetalle im Fokus

    109 Aufrufe 109 0 Kommentare 0 Kommentare

    Nevadas Gold- und Silberexploration läuft auf Hochtouren

    Nevadas Edelmetallexplorer melden Fortschritte bei Bohrungen, geologischen Untersuchungen, Lagerstättenschätzungen und Machbarkeitsstudien. Aussichtsreiche Gold- und Silberprojekte aller Art werden vorangetrieben.

     

    38°29’ N, 117°39′ W – wer diese Koordinaten im GPS eingibt, landet beim Skylight-Projekt des Edelmetallexplorers Rush Gold (ISIN: CA78184E1034, WKN: A3EGYW) im Nye County im US-Bundesstaat Nevada. Fünf Kilometer entfernt liegt das zweite Projekt des Unternehmens: Legal Tender. Durch die räumliche Nähe will das Unternehmen die Explorationskosten im Rahmen halten und die beiden Projekte schneller voranbringen.

     

    Rush Gold in Nevada: Anomalien deuten auf Mineralisierung hin

     

    Für Legal Tender und Skylight hatte Rush Gold Mitte März Ergebnisse der 2025 abgeschlossenen geochemischen Oberflächengesteinsprobenahmen veröffentlicht. Die damalige geologische Erkundung diente der genaueren Untersuchung bekannter Gold- und Silbervorkommen sowie der Bestätigung satellitengestützter Alterationsanomalien. Solche Anomalien deuten oft auf die Nähe von Erzkörpern oder Mineralisationen hin.

     

    Die Resultate haben die Geologen des Explorers in ihrer Überzeugung bestärkt, dass sich die Exploration auszahlen könnte. Von den 94 Gesteinsproben, die bei Legal Tender und Skylight entnommen wurden, enthielten insgesamt 9 Proben mehr als 0,1 Gramm Gold pro Tonne und bis zu 2,41 Silber pro Tonne. Zusätzlich enthielten 9 Proben mehr als 20 Gramm Silber pro Tonne - mit einem Spitzenwert 2.770 Gramm pro Tonne.

     

    „Auf Legal Tender haben wir ein lateral durchgehendes, hochgradiges Silber-Basismetall-Gangsystem identifiziert, das sich potenziell durch Oberflächenbohrungen erschließen lässt. Auf Skylight weisen die Analysen auf das Vorhandensein eines primär goldhaltigen hydrothermalen Systems hin“, kommentiert Rushgold CEO Anthony Zelen die Entwicklungen.

     

    Gesteinsproben, Bohrprogramme, Ressourcenschätzungen, Machbarkeitsstudien: Die Exploration im bodenschatzreichen Nevada läuft weiterhin auf Hochtouren. Investoren sind im aktuellen Marktumfeld bereit, Projekte aller Phasen zu finanzieren. Dies spiegelt sich in den Fortschrittsmeldungen der Explorer in Nevada wider.

     

    Ein Blick auf Berichte von Gold- und Silberexplorern der letzten zwei Monate vermittelt bereits einen Eindruck des aktuellen Geschehens.

    Seite 1 von 4 


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    IRW Press
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von IRW Press
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Edelmetalle im Fokus Nevadas Gold- und Silberexploration läuft auf Hochtouren Nevadas Edelmetallexplorer melden Fortschritte bei Bohrungen, geologischen Untersuchungen, Lagerstättenschätzungen und Machbarkeitsstudien. Aussichtsreiche Gold- und Silberprojekte aller Art werden vorangetrieben.  38°29’ N, 117°39′ W – wer diese …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     