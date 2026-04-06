DAX – tief durchatmen

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Einmal tief durchatmen: Das erste Quartal liegt hinter uns. Es waren drei Monate, die es in sich hatten – mit spürbaren Ausschlägen bei Aktien und noch ausgeprägteren Kapriolen bei Rohstoffen und Edelmetallen. Wer bislang an der Seitenlinie geblieben ist, hat sich am Aktienmarkt keinen Nachteil eingehandelt. Vielmehr zeigen die Marktbewegungen, dass 2026 ein Jahr wird, in dem Timing wieder stärker zählt als bloße Präsenz. Investitionsgrad und Liquidität bleiben dabei die entscheidenden Hebel.

Auch wenn das gestrige Kursfeuerwerk zum Quartalsende kurzfristig für Erleichterung sorgt, bleibt die Bilanz verhalten. Das globale Aktien-Klima trägt die Züge eines klassischen Zwischenwahljahres: wechselhaft, richtungssuchend und mit begrenzter Visibilität. Der DAX fällt dabei unangenehm aus der Rolle. Acht Prozent Minus seit Jahresbeginn und ein deutlicher Abstand zur 200-Tage-Linie stellen unter dem Strich keine komfortable Ausgangslage dar. Im Vergleich dazu wirkt der Euro Stoxx 50 deutlich robuster, und auch die Markttechnik in den USA präsentiert sich stabiler, ohne jedoch echte Souveränität auszustrahlen.

Mit Blick auf die kommenden Monate bleibt das Bild fragil. Wenn lediglich vier von zehn Märkten oberhalb ihres langfristigen Durchschnitts notieren, ist das mehr als eine Momentaufnahme; es ist ein Warnsignal für ein angeschlagenes Trendgefüge. Die Märkte scheinen an einem markanten Übergangspunkt zu stehen.

Damit verändert sich die Spielmechanik: Rücksetzer verlieren ihren Charakter als automatische Einstiegschance. Erholungen könnten – analog zu 2022 – vermehrt als Gelegenheit dienen, Positionen in die Stärke hinein zu reduzieren. Dieser Perspektivwechsel ist noch nicht final, doch die Marktentwicklung mahnt zur Wachsamkeit.

Dabei fungieren Dynamik und Qualität der aktuellen Erholung als Gradmesser für die wahre Verfassung der Märkte. Momentan sind die Indizes kurzfristig stark überverkauft. Das auf der Unterseite extrem überdehnte Gummiband erzwingt eine klassische Mean-Reversion-Bewegung zurück zum Mittelwert. Nur bei einer außergewöhnlich kraftvollen Erholung ließe sich der „Iran-Crash“ aber so zügig verdauen wie der „Zoll-Crash“ des vergangenen Frühjahrs. Da die markttechnischen Folgeschäden tiefer sitzen und die zyklischen Vorgaben für ein schwieriges Fahrwasser sprechen, sind an einem solch glatten Verlauf Zweifel angebracht.