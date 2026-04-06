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    Brent, WTI, DAX – Entspannung nach Ostern?

    Am Ölmarkt überlagern sich zum Wochenauftakt zwei gegenläufige Kräfte: neue Hoffnungen auf eine Waffenruhe und eine weitere Eskalationsdrohung aus Washington. WTI fiel am Montag zeitweise um 1,5 Prozent auf rund 109 Dollar je Barrel, Brent gab leicht auf rund 108 Dollar nach, nachdem beide Sorten in der Vorwoche noch kräftig gestiegen waren. Auslöser der Entspannung sind laufende Bemühungen um einen Waffenstillstand im Iran-Krieg. Gleichzeitig verschärfte Donald Trump den Ton und drohte Iran auf Truth Social mit Angriffen auf Infrastruktur, falls es keine Einigung gibt und die Straße von Hormus nicht rasch wieder geöffnet wird. Reuters berichtete zudem, dass Teheran eine sofortige Wiederöffnung der Wasserstraße weiterhin ablehnt, obwohl beiden Seiten ein Friedensrahmen vorliegt. 

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    Damit bleibt der Rückgang beim Öl vorerst eher eine Atempause als ein Entwarnungssignal. Die eigentliche Marktfrage ist nicht nur, wann Hormus wieder aufgeht, sondern wie schnell die physischen Schäden in der Region überhaupt zu beheben sind. Die Internationale Energieagentur spricht von der größten Angebotsstörung in der Geschichte des globalen Ölmarkts; durch den Krieg ist der Verkehr durch die Straße von Hormus, über die normalerweise rund 20 Millionen Barrel pro Tag laufen, auf ein Rinnsal gefallen. Als Reaktion haben die IEA-Staaten bereits am 11. März die Freigabe von 400 Millionen Barrel aus strategischen Reserven beschlossen, die größte koordinierte Notfallmaßnahme ihrer Geschichte. Selbst diese Menge entspricht nur einem begrenzten Puffer gegen einen Ausfall dieser Größenordnung. 

    Im Frühjahr 2026 könnte sich für Ihr Portfolio die größte Chance der kommenden Jahre eröffnen. Der Hype um künstliche Intelligenz und die massiven Möglichkeiten am Kapitalmarkt sind durch den Krieg im Iran unterbrochen worden. Genau diese Unterbrechung und der deutliche Rücksetzer bei vielen Einzelaktien — etwa bei Amazon, Microsoft, Tesla, NVIDIA, Netflix, Spotify, Intel oder SAP, Mercedes, Allianz und Siemens in Deutschland — sorgen jedoch dafür, dass man das eigene Portfolio jetzt nicht nur für die kommenden Jahre vorbereiten, sondern intelligent neu aufstellen kann.

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    Daniel Saurenz
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    Der ehemalige FTD-Redakteur und Börse Online-Urgestein Daniel Saurenz hat zusammen mit Benjamin Feingold das Investmentportal „Feingold Research“ gegründet. Dort präsentieren die beiden Börsianer und Journalisten ihre Markteinschätzungen, Perspektiven und Strategien samt Produktempfehlungen. Im strategischen Musterdepot werden die eigenen Ideen mit cleveren und meist etwas „anderen“ Produkten umgesetzt und für alle Leser und aktiven Anleger verständlich erläutert. Weitere Informationen: Feingold Research.
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    Verfasst von Daniel Saurenz
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