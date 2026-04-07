Siemens Energy-DuoRendite mit 6% Zinsen 25% Puffer

Wer auf dem aktuellen Kursniveau mit Hilfe der Siemens Energy-Aktie mit Sicherheitspuffer eine Jahresbruttorendite von 6 Prozent erwirtschaften möchte, könnte eine Investition in die neue DuoRendite-Anleihe der Landesbank Baden-Württemberg in Erwägung ziehen.

Der Höhenflug der Siemens Energy-Aktie (ISIN: DE000ENER6Y0), die allein im Jahr 2025 um 140 Prozent zulegen konnte, setzt sich auch im Jahr 2026 fort. Notierte die Aktie noch zum Jahreswechsel im Bereich von 120 Euro, so verzeichnete sie am 25.2.26 bei 171,65 Euro ein neues Allzeithoch, um danach im Zuge der größer werdenden Unsicherheiten an den Märkten auf ihr aktuelles Niveau bei 150 Euro nachzugeben. Dennoch bekräftigten Experten zuletzt mit Kurszielen von bis zu 200 Euro ihre Kaufempfehlung für die Siemens Energy-Aktie.

50% Rückzahlung nach 12 Monaten

Der Schlusskurs der Siemens Energy-Aktie vom 20.4.26 wird als Startwert für die Anleihe festgeschrieben. Der Basispreis wird bei 75 Prozent des Startwertes liegen. Unabhängig von der Kursentwicklung der Aktie erhalten Anleger am 28.4.27 einen Zinsbetrag von 6 Prozent pro Jahr gutgeschrieben. Darüber hinaus findet bereits an diesem Tag die Rückzahlung der Hälfte des Kapitaleinsatzes statt.

Die verbleibenden 500 Euro (=50 Prozent des Kapitaleinsatzes) entsprechen einem Investment in eine Siemens Energy-Aktienanleihe mit der Laufzeit bis 28.4.28. Am zweiten Zinszahlungstag, dem 28.4.28, bekommen Anleger für den auf nunmehr 500 Euro reduzierten Nominalwert ebenfalls den Zinskupon in Höhe von 6 Prozent pro Jahr ausbezahlt.

Notiert die Siemens Energy-Aktie am letzten Bewertungstag (21.4.28) auf oder oberhalb des Basispreises, dann erhalten Anleger den ausstehenden Nominalbetrag von 500 Euro gutgeschrieben. Bei einem Aktienkurs unterhalb des Basispreises wird die Tilgung der Anleihe mittels der Zuteilung einer am 20.4.26 ermittelten Anzahl von Siemens Energy-Aktien erfolgen.

Die Duo-Rendite-Aktienanleihe auf die Siemens Energy-Aktie (ISIN: DE000LB604S6) kann noch bis 20.4.26 in einer Stückelung von 1.000 Euro mit 100,00 Prozent gezeichnet werden.

ZertifikateReport-Fazit: Wegen der bereits nach 12 Monaten stattfindenden Rückzahlung der Hälfte des Kapitaleinsatzes halbiert sich für Anleger nicht nur der in absoluten Zahlen ausgedrückte Zinsertrag, sondern auch das Verlustrisiko des direkten Aktieninvestments im Falle einer negativen Kursentwicklung der Aktie.