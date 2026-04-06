Kissigs Börsengeschichte(n): Am 06.04.1865 wurde BASF gegründet und nach der Zerschlagung 1945 folgte der Wiederaufstieg zum größten Chemieunternehmen der Welt

Am 06.04.1865 wurde die Badische Anilin- und Sodafabrik gegründet, besser bekannt als BASF. Die Entstehung des Unternehmens fällt in eine Phase tiefgreifender industrieller Transformation im deutschsprachigen Raum. Die Chemieindustrie entwickelte …



