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    Kissigs Börsengeschichte(n): Am 06.04.1865 wurde BASF gegründet und nach der Zerschlagung 1945 folgte der Wiederaufstieg zum größten Chemieunternehmen der Welt

    Am 06.04.1865 wurde die Badische Anilin- und Sodafabrik gegründet, besser bekannt als BASF. Die Entstehung des Unternehmens fällt in eine Phase tiefgreifender industrieller Transformation im deutschsprachigen Raum. Die Chemieindustrie entwickelte sich im 19. Jahrhundert zu einem der innovativsten und wachstumsstärksten Industriezweige, insbesondere durch die zunehmende Bedeutung synthetischer Farbstoffe.

    Die BASF blickt auf eine wechselvolle Geschichte zurück aus kleinen Anfängen bis zum heutigen weltgrößten Chemiegigant en. Es ist eine Geschichte über einen kometenhaften Aufstieg, einen abgrundtiefen tiefen Sturz aufgrund der Verstrickungen in die Verbrechen des Nazi-Regimes und einen beinahe beispiellosen Wiederaufstieg in der Nachkriegszeit...

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    Michael C. Kissig
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    Michael C. Kissig studierte nach Abschluss seiner Bankausbildung Volks- und Rechtswissenschaften und ist heute als Unternehmensberater und Investor tätig. Neben seinem Value-Investing-Blog „iNTELLiGENT iNVESTiEREN“ verfasst er regelmäßig eine Kolumne für das „Aktien Magazin“. https://intelligent-investieren.net/
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    Verfasst von Michael C. Kissig
    Kissigs Börsengeschichte(n): Am 06.04.1865 wurde BASF gegründet und nach der Zerschlagung 1945 folgte der Wiederaufstieg zum größten Chemieunternehmen der Welt Am 06.04.1865 wurde die Badische Anilin- und Sodafabrik gegründet, besser bekannt als BASF. Die Entstehung des Unternehmens fällt in eine Phase tiefgreifender industrieller Transformation im deutschsprachigen Raum. Die Chemieindustrie entwickelte …
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