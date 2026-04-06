Umsatzspitzenreiter
Die meistgehandelten Hebelprodukte und Zertifikate - 06.04.26
Foto: Frank Rumpenhorst - dpa
In den folgenden Tabellen finden sie die umsatzstärksten Knockouts, Optionsscheine und Zertifikate vom 06.04.26 (Stand 12:00 Uhr).
Bei den zugrundelegenden Basiswerten ist Silber (-2,73 %) genz vorne. Gefolgt von DAX Performance (-0,45 %), ICE Brent Crude Rohöl (Brent Crude Oil) Rolling Future (+8,27 %), Gold (-1,73 %), AMD Advanced Micro Devices (+3,80 %).
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Optionsscheine
|Basiswert
|WKN
|Typ
|Omega
|Umsatz
|Siemens Energy
|PK8ZR2
|Long
|1,79
|114,50 Tsd.
|DAX Performance
|DY6CFP
|Short
|12,65
|60,76 Tsd.
|DAX Performance
|PL7WHZ
|Short
|13,03
|52,20 Tsd.
|DAX Performance
|PL7WJL
|Short
|12,83
|46,34 Tsd.
|mutares
|DQ5XRU
|Short
|2,84
|46,32 Tsd.
Zertifikate
|Basiswert
|Art
|WKN
|Umsatz
|ICE Brent Crude Rohöl (Brent Crude Oil) Rolling Future
|
Classic
|DG1HHH
|310,64 Tsd.
|AMD Advanced Micro Devices
|
Sonstige
|DK1G2R
|284,74 Tsd.
|Rheinmetall AG
|
Classic
|DU16FD
|270,22 Tsd.
|Infineon Technologies AG
|
Sonstige
|DK1GRX
|249,59 Tsd.
|EURO STOXX 50 Price Index
|
Sonstige
|A2U3UF
|220,00 Tsd.
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