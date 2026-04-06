Seitwärts: EUR/CHF notiert bei 0,92126 CHF

Zur Veranschaulichung: Vor 5 Jahren notierte EUR/CHF bei 1,103904CHF. Aus einer Anlage von 5.000CHF wäre bis heute bei einem Kurs von 0,92126CHF ein Wert von 4.172,74CHF geworden – ein Gewinn von -16,55 %.

Informationen zum Schweizer Franken

Der Schweizer Franken (CHF) gilt seit seiner Einführung 1850 als eine der stabilsten Währungen der Welt. Der Kurs EUR-CHF wird stark von den Entscheidungen der Schweizerischen Nationalbank, Exportstrukturen und geopolitischen Faktoren beeinflusst. Für Investoren und Unternehmen ist er ein zentrales Barometer wirtschaftlicher Stabilität in Europa.

Ob ein Investment in EUR/CHF sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung des {währungspaar}-Kurses berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Konjunkturdaten können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch ein Investment über Devisen-ETFs oder -ETNs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.