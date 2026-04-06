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    Deep Sea Minerals Corp. ernennt den früheren CFO des US-Energieministeriums, John G. Vonglis, zum strategischen Berater

    Deep Sea Minerals Corp. ernennt den früheren CFO des US-Energieministeriums, John G. Vonglis, zum strategischen Berater
    Foto: Sunshine Seeds - stock.adobe.com

     

    Vancouver, BC, 6. April 2026 / IRW-Press / Deep Sea Minerals Corp. (CSE: SEAS) (OTCQB: DSEAF) (FWB: X450) („Deep Sea Minerals“ oder das „Unternehmen“) – ein auf die Exploration und Erschließung von Mineralvorkommen am Meeresboden spezialisiertes Unternehmen, das seinen Tätigkeitsschwerpunkt auf die Förderung kritischer Rohstoffe in der Tiefsee legt – freut sich bekannt zu geben, dass Herr John Vonglis zum strategischen Berater (Strategic Advisor) des Unternehmens ernannt wurde.

     

    John ist ein erfahrener Fachmann in Regierungs-, Militär-, Verteidigungs- und Unternehmensagenden, der in verschiedensten Bereichen des öffentlichen und privaten Sektors Führungspositionen bekleidet hat. Zudem fungiert er bei der Firma NANO Nuclear Energy Inc. als Chairman des Strategic Advisory Board und als Executive Director of Global Government Affairs und berät die Firma in Fragen des Wachstums, der Unternehmensführung und der strategischen Planung auf nationaler und internationaler Ebene. John war auch bei führenden Institutionen wie The Rockefeller Foundation, GAMCO Investors, Inc., K2 Capital und Cross Range Capital LLC in ähnlichen leitenden Positionen tätig.

     

    In der Vergangenheit wurde Herr Vonglis vom Senat als Chief Financial Officer und als Chief Risk Officer des US-Energieministeriums (DOE) bestätigt. Zusätzlich wurde er vom Präsidenten zum amtierenden Direktor von ARPA-E bestellt. Im öffentlichen Dienst bekleidete er außerdem diverse Führungspositionen im Verteidigungsministerium, die ihren Höhepunkt in der Funktion des amtierenden Assistant Air Force Secretary (CFO) fanden. John ist pensionierter Reserve Colonel der US-Streitkräfte mit 34 Jahren Erfahrung auf dem Gebiet von Spezialeinsätzen und diente in den Regierungen der Präsidenten Bush, Obama und Trump.

     

    In seiner Rolle als Strategic Advisor wird Herr Vonglis eng mit der Führungsriege des Unternehmens zusammenarbeiten, um Deep Sea Minerals bei seinen Initiativen im Bereich der kritischen Mineralien in Fragen der strategischen Positionierung, bei Regierungsangelegenheiten, in der Kommunikation mit Interessengruppen sowie der langfristigen Unternehmensentwicklung zu unterstützen.

     

    „Es ist für uns ein Privileg, John als strategischen Berater bei Deep Sea Minerals Corp. begrüßen zu dürfen“, so James Deckelman, Chief Executive Officer von Deep Sea Minerals Corp. „Seine bemerkenswerte Laufbahn auf höchster Ebene der Regierungs-, Verteidigungs- und Energiepolitik hat ihm eine seltene Kombination von Fachkenntnissen in strategischen, finanzwirtschaftlichen und geopolitischen Bereichen eingebracht. Angesichts des sich verschärfenden internationalen Wettbewerbs um kritische Mineralien wird seine Sichtweise das Unternehmen bei der langfristigen Ausrichtung seiner Strategie, seiner Positionierung und seiner Zusammenarbeit mit wichtigen Interessengruppen maßgeblich unterstützen.“

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