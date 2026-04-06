Advanced Gold Exploration meldet Uplisting zum OTCQB

TORONTO, ONTARIO – 6. April 2026 / IRW-Press / Advanced Gold Exploration Inc. (CSE: AUEX; FWB: ZF2; OTCQB: AUHIF) („Advanced Gold“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen die Genehmigung für das Uplisting seiner Stammaktien vom OTC Pink Market zum OTCQB Venture Market (OTCQB) mit Wirkung zum Handelsbeginn am 2. April 2026 erhalten hat.

Das Unternehmen wird weiter unter seinem aktuellen US-Kürzel „AUHIF“ notieren; seine Hauptnotierung an der Canadian Securities Exchange (CSE) unter dem Kürzel „AUEX“ bleibt weiterhin aufrecht.

Dieser Übergang ist ein bedeutender Meilenstein in der Strategie des Unternehmens, seine Anlegerbasis zu erweitern und einen Mehrwert für die Aktionäre zu schaffen. Der OTCQB richtet sich an aufstrebende und innovative Unternehmen und erfordert ein höheres Maß an Transparenz und Regulierungsaufsicht als der OTC Pink Market.

Zu den wichtigsten Vorteilen des Uplisting gehören:

- Verbesserte Sichtbarkeit: Stärkere Präsenz bei einem breiteren Spektrum von institutionellen und privaten Anlegern in den USA.

- Erhöhte Liquidität: Verbesserter Zugang zum Handel für internationale Stakeholder.

- Standardisierte Berichterstattung: Befolgung strenger Rechnungslegungs- und Unternehmensführungsstandards, die mehr Vertrauen und Transparenz für Anleger schaffen.

„Das Uplisting zum OTCQB ist ein logischer Schritt in unserer Entwicklung, zumal wir den Ausbau unseres kürzlich erworbenen Konzessionsgebiets Silver Belle in Nevada fortsetzen. Wir sind der Auffassung, dass Silver Belle alle Merkmale einer Karbonatverdrängungslagerstätte (CRD) aufweist, und freuen uns darauf, US-Anlegern unsere Ergebnisse mit diesem Listing zu präsentieren“, so Arndt Roehlig, CEO von Advanced Gold.

Beratungsdienste

Advanced Gold möchte der Firma The Exchange LLC für ihre Unterstützung danken, die das Unternehmen während des OTCQB-Uplistingprozesses beraten und betreut hat. Mehr Informationen erhalten Sie unter www.theexchangellc.com.

ÜBER ADVANCED GOLD

Advanced Gold ist ein kanadisches Mineralexplorationsunternehmen mit einem Portfolio von Gold- und Kupferkonzessionsgebieten in Kanada, in erster Linie die Konzessionsgebiete Doyle und Buck Lake in Ontario. Mit dem jüngsten Erwerb des Konzessionsgebiets Silver Belle in Nevada wurde das Portfolio erweitert. Die Kompetenz des Unternehmens liegt in der Identifizierung und dem Erwerb von unterbewerteten Konzessionen, die über bedeutende historische Arbeiten verfügen und deren wirtschaftlichen Wert es seiner Ansicht nach auf dem heutigen Preisniveau verbessern kann. Ziel des Unternehmens ist es, seinen Partnern und Aktionären unmittelbare und langfristige Werte zu schaffen. Besuchen Sie www.advancedgoldexploration.com für weitere Informationen.