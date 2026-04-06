DeFi Technologies kündigt eine Telefonkonferenz für Aktionäre an, um die Rekord-Finanzergebnisse für 2025 mit einem Umsatz von 99,1 Millionen US-Dollar und einem Nettogewinn von 62,7 Millionen US-Dollar zu erörtern
TORONTO, 6. April 2026 /PRNewswire/ -- DeFi Technologies Inc. (das „Unternehmen" oder „DeFi Technologies") (Nasdaq: DEFT) (CBOE CA: DEFI) (GR: R9B), ein Finanztechnologieunternehmen, das die Lücke zwischen traditionellen Kapitalmärkten und dezentraler Finanzwirtschaft („DeFi") schließt, gab heute bekannt, dass es am Dienstag, dem 7. April 2026, um 11:00 Uhr EST eine Telefonkonferenz für Aktionäre abhalten wird, um die Finanzergebnisse für das am 31. Dezember 2025 endende Quartal und das am selben Tag endende Geschäftsjahr zu erörtern.
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Datum: Dienstag, 7. April 2026
Uhrzeit: 11:00 Uhr Ostküstenzeit
Thema: DeFi Technologies Finanzdaten 2025
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Geprüfte finanzielle Höhepunkte
Umsatz
- Der Gesamtumsatz für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr belief sich auf 99,1 Millionen US-Dollar, verglichen mit 31,4 Millionen US-Dollar im Geschäftsjahr 2024, was
einem Anstieg von 215 % entspricht.
- In den drei Monaten bis zum 31. Dezember 2025 beliefen sich der Umsatz auf 20,0 Millionen US-Dollar, verglichen mit (19,3 Millionen) US-Dollar in Q4 2024.
Nettogewinn
- Der Nettogewinn und das Gesamtergebnis für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr beliefen sich auf einen Rekordwert von 62,7 Millionen US-Dollar, verglichen mit einem
Nettoverlust von (27,6 Millionen) US-Dollar im Geschäftsjahr 2024.
- In den drei Monaten bis zum 31. Dezember 2025 belief sich der Nettogewinn auf 28,9 Millionen US-Dollar, verglichen mit einem Nettoverlust von (22,3 Millionen) US-Dollar in Q4 2024.
Q4 2025 vs. Q4 2024
- Für das am 31. Dezember 2025 endende Quartal meldete DeFi Technologies einen Umsatz von 20,0 Millionen US-Dollar und einen Nettogewinn von 28,9 Millionen US-Dollar, verglichen mit
einem Umsatz von (19,3 Millionen) US-Dollar und einem Nettoverlust von (22,3 Millionen) US-Dollar in Q4 2024.
- Die Steigerung im Jahresvergleich um 51,2 Millionen US-Dollar beim Nettogewinn spiegelt die operative Umstrukturierung des Unternehmens sowie die Widerstandsfähigkeit seines diversifizierten Geschäftsmodells über Konjunkturzyklen hinweg wider.
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