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    DeFi Technologies kündigt eine Telefonkonferenz für Aktionäre an, um die Rekord-Finanzergebnisse für 2025 mit einem Umsatz von 99,1 Millionen US-Dollar und einem Nettogewinn von 62,7 Millionen US-Dollar zu erörtern

    DeFi Technologies kündigt eine Telefonkonferenz für Aktionäre an, um die Rekord-Finanzergebnisse für 2025 mit einem Umsatz von 99,1 Millionen US-Dollar und einem Nettogewinn von 62,7 Millionen US-Dollar zu erörtern
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    TORONTO, 6. April 2026 /PRNewswire/ -- DeFi Technologies Inc. (das „Unternehmen" oder „DeFi Technologies") (Nasdaq: DEFT) (CBOE CA: DEFI) (GR: R9B), ein Finanztechnologieunternehmen, das die Lücke zwischen traditionellen Kapitalmärkten und dezentraler Finanzwirtschaft („DeFi") schließt, gab heute bekannt, dass es am Dienstag, dem 7. April 2026, um 11:00 Uhr EST eine Telefonkonferenz für Aktionäre abhalten wird, um die Finanzergebnisse für das am 31. Dezember 2025 endende Quartal und das am selben Tag endende Geschäftsjahr zu erörtern.

    DEFI logo

    WICHTIG – Hinweise zur Anmeldung für den Webcast:

    Datum: Dienstag, 7. April 2026
    Uhrzeit: 11:00 Uhr Ostküstenzeit
    Thema: DeFi Technologies Finanzdaten 2025

    Registrieren Sie sich vorab für dieses Webinar:
    https://zoom.us/webinar/register/WN_qGSU6eLxTCmJ-NaaaWS_kQ 

    Nach der Anmeldung erhalten Sie eine Bestätigungs-E-Mail mit Informationen zur Teilnahme am Webinar.

    Geprüfte finanzielle Höhepunkte

    Umsatz

    • Der Gesamtumsatz für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr belief sich auf 99,1 Millionen US-Dollar, verglichen mit 31,4 Millionen US-Dollar im Geschäftsjahr 2024, was einem Anstieg von 215 % entspricht.

    • In den drei Monaten bis zum 31. Dezember 2025 beliefen sich der Umsatz auf 20,0 Millionen US-Dollar, verglichen mit (19,3 Millionen) US-Dollar in Q4 2024.

    Nettogewinn

    • Der Nettogewinn und das Gesamtergebnis für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr beliefen sich auf einen Rekordwert von 62,7 Millionen US-Dollar, verglichen mit einem Nettoverlust von (27,6 Millionen) US-Dollar im Geschäftsjahr 2024.

    • In den drei Monaten bis zum 31. Dezember 2025 belief sich der Nettogewinn auf 28,9 Millionen US-Dollar, verglichen mit einem Nettoverlust von (22,3 Millionen) US-Dollar in Q4 2024.

    Q4 2025 vs. Q4 2024

    • Für das am 31. Dezember 2025 endende Quartal meldete DeFi Technologies einen Umsatz von 20,0 Millionen US-Dollar und einen Nettogewinn von 28,9 Millionen US-Dollar, verglichen mit einem Umsatz von (19,3 Millionen) US-Dollar und einem Nettoverlust von (22,3 Millionen) US-Dollar in Q4 2024.

    • Die Steigerung im Jahresvergleich um 51,2 Millionen US-Dollar beim Nettogewinn spiegelt die operative Umstrukturierung des Unternehmens sowie die Widerstandsfähigkeit seines diversifizierten Geschäftsmodells über Konjunkturzyklen hinweg wider.

    Betriebliche Aufwendungen

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