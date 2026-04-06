DeFi Technologies kündigt eine Telefonkonferenz für Aktionäre an, um die Rekord-Finanzergebnisse für 2025 mit einem Umsatz von 99,1 Millionen US-Dollar und einem Nettogewinn von 62,7 Millionen US-Dollar zu erörtern

TORONTO, 6. April 2026 /PRNewswire/ -- DeFi Technologies Inc. (das „Unternehmen" oder „DeFi Technologies") (Nasdaq: DEFT) (CBOE CA: DEFI) (GR: R9B), ein Finanztechnologieunternehmen, das die Lücke zwischen traditionellen Kapitalmärkten und dezentraler Finanzwirtschaft („DeFi") schließt, gab heute bekannt, dass es am Dienstag, dem 7. April 2026, um 11:00 Uhr EST eine Telefonkonferenz für Aktionäre abhalten wird, um die Finanzergebnisse für das am 31. Dezember 2025 endende Quartal und das am selben Tag endende Geschäftsjahr zu erörtern.

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