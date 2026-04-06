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    DeFi kündigt Rekordzahlen 2025: Umsatz von 99,1 Mio. USD & Gewinn von 62,7 Mio. USD an

    DeFi Technologies präsentiert ein Rekordjahr 2025: rasant wachsender Umsatz, deutlicher Gewinnsprung und starke Bilanz – Details folgen im Aktionärs-Webinar.

    DeFi kündigt Rekordzahlen 2025: Umsatz von 99,1 Mio. USD & Gewinn von 62,7 Mio. USD an
    Foto: Infinity News Collective - picture alliance
    • DeFi Technologies lädt am Dienstag, 7. April 2026, um 11:00 Uhr EST zu einer Telefonkonferenz/Webinar für Aktionäre ein, um die Finanzergebnisse 2025 zu erläutern.
    • Rekord-Finanzergebnis 2025: Gesamtumsatz 99,1 Mio. USD und Nettogewinn 62,7 Mio. USD für das Geschäftsjahr bis 31.12.2025.
    • Starkes Wachstum: Umsatzanstieg um 215 % gegenüber 2024 (31,4 Mio. USD); Q4/2025: Umsatz 20,0 Mio. USD und Nettogewinn 28,9 Mio. USD im Gegensatz zu Verlusten in Q4/2024.
    • Operative Disziplin: Gesamtbetriebskosten sanken um 14 % auf 52,6 Mio. USD, vor allem durch eine Reduktion der aktienbasierten Vergütung und geringere SG&A-Kosten.
    • Starke Bilanz-/Liquiditätsposition: Konsolidierte Barmittel (inkl. USDT/USDC) 113,8 Mio. USD (davon 91,2 Mio. USD Barausweis), digitale Vermögenswerte 35,5 Mio. USD, Venture-/PE-Portfolio 29,4 Mio. USD; Gesamtwert von Barmitteln, Treasury- und Venture-Portfolios ~178,7 Mio. USD.
    • Geschäftsbereichs-Highlights: Valour – Staking/Lending-Erträge 13,1 Mio. USD, Verwaltungsgebühren 9,7 Mio. USD (AUM Ø ~809,9 Mio. USD); Stillman Digital erzielte 9,6 Mio. USD Umsatz (erstes volles Jahr nach Übernahme).






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