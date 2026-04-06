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    Iran meldet Angriffe auf Gasindustrie am Persischen Golf

    Für Sie zusammengefasst
    • Explosionen nahe Raffinerie in Asalujeh gemeldet
    • Gasfeld South Pars liefert rund siebzig Prozent
    • Mitte März und Juni Luftangriffe gemeldet
    Iran meldet Angriffe auf Gasindustrie am Persischen Golf
    Foto: Siarhei - 356130783

    TEHERAN (dpa-AFX) - Der Iran hat einen neuen Angriff auf die Gasindustrie am Persischen Golf gemeldet. Die Nachrichtenagentur Fars berichtete von mehreren Explosionen nahe einer Raffinerie in der Küstenstadt Asalujeh. Die Provinz gilt als Herz der iranischen Gasindustrie. Bereits Mitte März war sie Ziel israelisch-amerikanischer Luftangriffe.

    Das Gasfeld "South Pars", das der Iran und Katar ausbeuten, ist die weltweit größte bekannte Gasreserve und liefert rund 70 Prozent der iranischen Gasversorgung. Israel hatte bereits während des Zwölftageskrieges im Juni 2025 Anlagen auf dem Gasfeld angriffen./arb/DP/zb





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